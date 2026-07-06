HLV Hong Myung-bo rời Hàn sang Mỹ vẫn không yên

Cựu HLV Hong Myung-bo sang Mỹ vẫn không thoát làn sóng chỉ trích. Tin tức về cuộc khủng hoảng bóng đá Hàn Quốc cũng đang lan nhanh ở nước ngoài.

HLV Hong Myung-bo đã rời Hàn Quốc, sang Mỹ giữa tâm bão chỉ trích và những lời đe dọa. Ảnh: Yonhap.

Làn sóng phẫn nộ sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 không dừng lại khi HLV Hong Myung-bo từ chức.

Sau khi sang Mỹ để đoàn tụ gia đình, chiến lược gia 57 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng người Hàn tại Los Angeles, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng và còn kéo theo những tranh cãi về nguy cơ FIFA trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Người Hàn ở Los Angeles tức giận

Theo Korea JoongAng Daily, ông Hong đã đến Los Angeles hôm 2/7, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố từ chức vì tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Chuyến đi vốn đã được lên kế hoạch từ trước do gia đình ông đang sinh sống tại Mỹ, nhưng vẫn khiến dư luận tiếp tục nổi giận.

Ngay khi ông Hong xuất hiện tại Los Angeles, hàng loạt hình ảnh lan truyền trên Threads và Instagram cho thấy nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tạp hóa của người Hàn treo biển với nội dung cấm ông bước vào.

Một đề xuất trên diễn đàn MissyUSA nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng của cộng đồng người Hàn tại Mỹ. "Ở Hàn Quốc có lẽ ông ấy nghĩ rồi mọi người sẽ quên. Nhưng ở Los Angeles có rất nhiều cửa hàng của người Hàn. Hãy cùng treo biển 'Hong Myung-bo, hãy đi khỏi đây'", một thành viên viết.

HLV Hong Myung-bo chịu chỉ trích nặng nề sau thất bại của tuyển Hàn Quốc ở World Cup năm nay. Ảnh: Reuters.

Một người khác bình luận: "Cộng đồng người Hàn ở Los Angeles rất đông nên Hong chắc chắn sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ".

Người Hàn ở Los Angeles cũng thất vọng vì mất cơ hội xem đội tuyển thi đấu. Một cổ động viên viết: "Có lẽ người Hàn ở Los Angeles là những người tức giận nhất. Nếu Hàn Quốc đứng nhì bảng thì trận vòng 32 đội đã diễn ra ở Los Angeles. Nhưng ngay cả khi bị dẫn bàn, đội vẫn chuyền ngang, chuyền về và tự đánh mất cơ hội".

Một cư dân bang California chia sẻ mình đã mua vé xem cả vòng 32 đội và vòng 16 đội tại Los Angeles nhưng cuối cùng phải hủy toàn bộ chuyến đi sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại.

Không ít ý kiến cho rằng ông Hong nên ở lại Hàn Quốc để giải trình về thất bại của đội tuyển thay vì sang Mỹ ngay sau khi từ chức.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng làn sóng công kích đã vượt quá giới hạn. "Hong có thể là một HLV không thành công, nhưng việc cả xã hội dồn mọi trách nhiệm lên ông ấy đã đi quá xa. Những người bổ nhiệm ông ấy trong Liên đoàn mới là những người cần chịu trách nhiệm nhiều hơn".

Khủng hoảng chưa từng có

Theo Sports Chosun, thất bại tại World Cup 2026 đã đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Được đánh giá sở hữu lực lượng mạnh nhất lịch sử và đặt mục tiêu lần đầu tiến sâu tại một kỳ World Cup tổ chức ngoài châu Á, tuyển Hàn Quốc lại kết thúc vòng bảng với thành tích 1 thắng, 2 thua.

Sau chiến thắng trước CH Czech ở trận mở màn, đội bóng của Hong Myung-bo liên tiếp thất bại trước chủ nhà Mexico và Nam Phi. Trận thua Nam Phi bị truyền thông Hàn Quốc gọi là một trong những màn trình diễn tệ nhất lịch sử đội tuyển ở World Cup.

Ngay sau khi bị loại, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức. "Tôi chân thành xin lỗi những người dân luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi xin từ chức từ hôm nay và hy vọng bóng đá Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển để lấy lại niềm tin của người hâm mộ", ông phát biểu.

Tuy nhiên, sự tức giận của người hâm mộ không hề giảm bớt.

Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với khủng hoảng chưa từng có khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Ảnh: Reuters.

Ngoài thất bại chuyên môn, ông Hong còn bị chỉ trích vì những tin đồn bất hòa với đội trưởng Son Heung-min và những vấn đề nội bộ trong phòng thay đồ. Khi đội tuyển trở về sân bay Incheon, ông Hong trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích.

Sports Chosun cho biết Hong Myung-bo hiện rất khó có thể sinh hoạt bình thường tại Hàn Quốc. Theo người thân cận với cựu HLV trưởng, nhiều phóng viên túc trực trước nhà riêng, trong khi con trai cả của ông phải từ Mỹ trở về Hàn Quốc để hỗ trợ cha.

Nguồn tin này cũng bác bỏ thông tin ông Hong sử dụng lối đi VIP tại sân bay Los Angeles để tránh người hâm mộ. "Khi đến Los Angeles, nhân viên sân bay chủ động hướng dẫn ông ấy đi qua lối dành cho hành khách nối chuyến vì lý do an toàn. Chúng tôi thậm chí không biết có dịch vụ VIP và Asiana Airlines cũng không cung cấp dịch vụ như vậy".

Theo kế hoạch, ông Hong sẽ ở Mỹ cùng gia đình và chỉ trở về Hàn Quốc nếu phải tham dự các phiên điều trần hoặc làm việc với cơ quan chức năng.

Báo chí quốc tế nói gì?

Làn sóng chỉ trích HLV Hong Myung-bo nhanh chóng thu hút truyền thông quốc tế.

Báo COPE của Tây Ban Nha cho biết ông Hong đã phải rời Hàn Quốc sau khi nhận nhiều lời đe dọa tính mạng và lo ngại cho sự an toàn của bản thân cũng như gia đình.

AS nhận định thất bại tại World Cup khiến cả Hàn Quốc rơi vào trạng thái thất vọng sâu sắc, trong đó ông Hong là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tờ Olé của Argentina viết rằng ông Hong phải rời Hàn Quốc vì những lời đe dọa và sự thù địch từ người hâm mộ, đồng thời cho biết cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về các tin nhắn đe dọa giết người nhằm vào ông.

Trong khi đó, báo Le10Sport của Pháp gọi đây là một nghịch lý đầy bi kịch bởi ông Hong từng là một trong những huyền thoại lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công khai chỉ trích HLV Hong Myung-bo và KFA trên mạng xã hội, cho rằng việc lựa chọn một nhà lãnh đạo không đủ năng lực tất yếu dẫn đến kết quả như hiện tại.

Truyền thông quốc tế chú ý đến thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young cũng tuyên bố thành lập đoàn thanh tra đặc biệt để điều tra hoạt động của KFA. Nếu phát hiện sai phạm, những người liên quan sẽ bị xử lý.

Quốc hội Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị tổ chức phiên điều trần về công tác điều hành đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, động thái can thiệp của chính phủ lại làm dấy lên một mối lo khác.

Tokyo Sports dẫn lời giới chuyên môn Nhật Bản cho rằng FIFA có thể xem đây là hành vi can thiệp của chính phủ vào hoạt động của liên đoàn bóng đá - điều bị cấm theo điều lệ FIFA.

Tờ báo nhắc lại rằng FIFA từng gửi thư cảnh báo Hàn Quốc sau cuộc thanh tra việc bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo vào năm 2024. Nếu mức độ can thiệp lần này bị đánh giá nghiêm trọng hơn, KFA hoàn toàn có nguy cơ bị đình chỉ tư cách thành viên, đồng nghĩa các đội tuyển Hàn Quốc có thể bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế, tương tự những trường hợp từng xảy ra với Nepal, Kuwait hay Nigeria.

Trái ngược với làn sóng công kích tại Hàn Quốc, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu bày tỏ sự cảm thông với người đồng nghiệp.

"Tôi không nghĩ đây là kết quả tệ nhất lịch sử. Hong đã cống hiến hết mình cho đất nước. Đội tuyển vẫn giành được một chiến thắng. Trong bóng đá chuyên nghiệp, kết quả luôn bị đánh giá, nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực chỉ vì thành tích không như mong muốn".

Ông cũng đề nghị truyền thông Hàn Quốc "hãy viết thêm những bài báo khen ngợi Hong".

Theo Tokyo Sports, một số CLB J-League cũng đang cân nhắc mời HLV Hong Myung-bo sang Nhật Bản làm việc. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc từng thi đấu cho Shonan Bellmare và Kashima Antlers, đồng thời là cầu thủ nước ngoài đầu tiên giữ băng đội trưởng của Kashima. Điều này cho thấy sự khác biệt rất lớn trong cách nhìn nhận ông Hong giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau thất bại tại World Cup 2026.