HLV Flick gây sốc khi muốn rời Barca

Theo tờ ABC (Madrid), HLV Hansi Flick đã thông báo với ban huấn luyện rằng ông muốn rời Barcelona vào cuối mùa giải 2025/26.

Hansi Flick mệt mỏi với vai trò HLV Barcelona.

Lý do chính được HLV Hansi Flick tiết lộ với các trợ lý đó là ông quá mệt mỏi khi phải đương đầu với nhiều vấn đề tại Barca. Mùa đầu tiên của Hansi Flick tại Barcelona từng mang đến niềm tin. Một đội bóng trẻ trung, đầy năng lượng, với thứ bóng đá tấn công hiện đại khiến người hâm mộ phấn khích.

Nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ trở nên nặng nề. Barcelona đang gặp khó vì nhiều vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ. Bild tiết lộ rằng Flick đang chịu áp lực lớn và cân nhắc khả năng nghỉ huấn luyện một thời gian nếu rời Barca.

Tình hình tài chính của Barca cũng là nguyên nhân khác khiến HLV người Đức mệt mỏi. Câu lạc bộ xứ Catalonia đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi có khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

Theo AS, tổng nợ của đội bóng vượt qua con số 4 tỷ euro, đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào bờ vực phá sản, thiếu thanh khoản và phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính khó đáp ứng trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Hồi tháng 5, Hansi Flick gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2027. Nhiều nguồn tin khi đó cho biết HLV người Đức rất hứng thú với công việc huấn luyện Barcelona. Nhưng lúc này, mọi việc thay đổi.