HLV Chelsea đòi mua thêm người

HLV Enzo Maresca kêu gọi ban lãnh đạo Chelsea gấp rút chiêu mộ một trung vệ mới để lấp chỗ trống của Levi Colwill, cầu thủ bị chấn thương dây chằng và có nguy cơ nghỉ thi đấu hết mùa 2025/26.

Maresca xác nhận rằng ông đã thảo luận với ban lãnh đạo Chelsea về nhu cầu chiêu mộ trung vệ mới.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 15/8, HLV Maresca nhấn mạnh tầm quan trọng của Colwill trong lối chơi của Chelsea và bày tỏ lo ngại về việc tìm kiếm phương án thay thế từ đội hình hiện tại, trong bối cảnh "The Blues" sẽ chơi trận mở màn Premier League gặp Crystal Palace diễn ra vào ngày 17/8.

Maresca xác nhận: “Tôi nghĩ chúng tôi cần một trung vệ. Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp nội bộ, nhưng CLB biết rõ quan điểm của tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Khi kỳ chuyển nhượng còn mở, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Colwill là trụ cột trong hàng thủ Chelsea mùa trước, ra sân 34 trận tại Premier League và góp phần giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải trong buổi tập gần đây khiến tuyển thủ Anh có thể phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, theo Sky Sports.

Mất Colwill là tổn thất lớn với lối chơi xây dựng từ tuyến dưới của HLV Maresca, vốn phụ thuộc vào khả năng phân phối bóng và sự điềm tĩnh của trung vệ này. Trong trận mở màn gặp Crystal Palace ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26, Maresca dự kiến sử dụng bộ đôi trung vệ Tosin Adarabioyo và Trevoh Chalobah.

Tuy nhiên, cả Adarabioyo và Chalobah đều không khiến Maresca yên tâm. Ông bày tỏ lo ngại: “Các bạn biết Colwill quan trọng với chúng tôi thế nào mùa trước, trong cách CLB muốn chơi. Chúng tôi nói nhiều lần rằng đội bóng có thể tạo cơ hội và tấn công đúng cách nếu xây dựng từ tuyến dưới hiệu quả. Colwill là một phần quan trọng trong quá trình đó, và giờ cậu ấy không thể thi đấu”.