HLV Celtic mất việc sau trận thua địa chấn

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:03 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Rạng sáng 28/10, Celtic xác nhận huấn luyện viên Brendan Rodgers nộp đơn từ chức, và được câu lạc bộ chấp thuận với hiệu lực ngay lập tức.

Brendan Rodgers, 52 tuổi, từng dẫn dắt Liverpool (2012–2015) và Leicester City (2019–2023), nơi ông giành FA Cup năm 2021.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau thất bại sốc 1-3 của Celtic trước đội đầu bảng Hearts ở vòng 9, khiến nhà đương kim vô địch Scottish Premiership bị bỏ xa tới 8 điểm trong cuộc đua danh hiệu.

Trong thông báo đăng trên trang chủ, Celtic cho biết: "Câu lạc bộ bóng đá Celtic xác nhận huấn luyện viên Brendan Rodgers đã nộp đơn từ chức. Đơn từ chức được câu lạc bộ chấp thuận, và Brendan sẽ rời vị trí của mình ngay lập tức."

"Câu lạc bộ ghi nhận những đóng góp của Brendan trong hai giai đoạn rất thành công tại Celtic. Chúng tôi cảm ơn Brendan vì vai trò của ông tại câu lạc bộ và chúc ông thành công trong tương lai." trang chủ Celtic viết tiếp.

Trong thời gian tạm thời, huấn luyện viên Martin O’Neill và cựu cầu thủ Celtic, Shaun Maloney, sẽ đảm nhận công việc quản lý đội một.

Đây là lần thứ hai Brendan Rodgers chia tay Celtic. Ở nhiệm kỳ đầu tiên (2016–2019), ông mang về hai cú ăn ba quốc nội (Scottish Premiership, Scottish Cup, và League Cup). Sau khi trở lại vào tháng 6/2023 để thay thế Ange Postecoglou, Rodgers tiếp tục giúp Celtic giành thêm hai danh hiệu Premiership, bao gồm chức vô địch thứ tư liên tiếp ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 lại khởi đầu khó khăn với Celtic khi đội bị loại khỏi vòng play-off Champions League, hiện đứng thứ 2 tại Premiership và bị Hearts bỏ xa 8 điểm sau 9 vòng đấu. Người hâm mộ liên tục biểu tình, thậm chí ném bóng tennis lên sân trong trận đấu với Dundee hồi đầu tháng, bày tỏ sự không hài lòng với các bản hợp đồng mùa hè hạn chế và việc không thể vượt qua vòng loại Champions League.

