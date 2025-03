HLV Campuchia chỉ ra yếu tố giúp Việt Nam thắng trận

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Việt Nam vì đã tổ chức tốt trận đấu. Trong hiệp 2, tuyển Campuchia chơi tốt. Nhưng nếu so sánh hai đội, thì tuyển Việt Nam vượt trội hơn về sức lực, kỹ thuật. Họ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt. Trong hiệp một, tuyển Việt Nam cũng chơi hay hơn", HLV Koji Gyotoku của tuyển Campuchia nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Mặc dù về tỷ số, đây không phải là điều tôi hài lòng, nhưng màn trình diễn của cầu thủ Campuchia không tệ".

"Trong hiệp 1, chúng tôi không thể có bóng để chơi, nhất là tuyến tiền vệ. Sang hiệp 2, tôi phát hiện ra vấn đề của đội, từ đó kiểm soát bóng nhiều hơn. Sau trận đấu này, tôi sẽ về trao đổi với cầu thủ để họ tiến bộ hơn", thuyền trưởng tuyển Campuchia cho biết thêm.

Ở trận này, tuyển Campuchia ghi được bàn vào lưới chủ nhà sau khi tận dụng sai lầm của đối thủ. Theo HLV Gyotoku, pha lập công đó là bàn thắng đẹp, tuy nhiên ông muốn nhiều hơn "chỉ là một bàn thắng".

Sau cùng, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết nhờ có nhiều cầu thủ nhập tịch, chất lượng của tuyển Campuchia đã được nâng tầm. "Họ (những cầu thủ nhập tịch - PV) giúp ích rất nhiều cho tuyển Campuchia", ông Gyotoku khép lại phần họp báo.

