HLV Kim Sang-sik: 'Campuchia mạnh lên, nhưng Việt Nam quyết thắng'

"Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả đã có mặt tại đây. Điều kiện hiện tại của đội rất tốt. Tôi kỳ vọng một chiến thắng. Đây là trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Trong thành phần tuyển Việt Nam hiện tại có những gương mặt mới, tôi cũng muốn xem họ sẽ thể hiện ra sao. Về tuyển Campuchia, họ có nhiều thay đổi về lực lượng, những gương mặt mới, vì vậy chúng tôi phải rất cẩn trọng", HLV Kim Sang-sik mở đầu cuộc họp báo.

Trong khi đó, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh - người có mặt trong buổi họp báo cùng HLV Kim Sang-sik - cho biết tuyển Việt Nam hiện tại có tinh thần tốt, toàn đội đều nghiêm túc tập luyện, chấp hành đúng với chiến thuật ban huấn luyện đề ra, theo đó quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tới.

Gần đây, tuyển Campuchia nhập tịch nhiều cầu thủ, đó được đánh giá là những gương mặt rất chất lượng và hứa hẹn nâng tầm sức mạnh cho ĐTQG. Đánh giá đối thủ, ông Kim cho biết: "Tôi biết Campuchia có nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc châu Phi (Abdel Kader Coulibaly - PV) rất giỏi, sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng tại giải vô địch quốc gia. Song, chúng tôi có những hậu vệ chất lượng như Duy Mạnh, Thành Chung. Tôi tin các hậu vệ của tuyển Việt Nam có thể hoá giải được đối thủ", thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ.

Thời gian qua, tuyển Việt Nam thường tập trung và thi đấu tại phía Bắc, họ cũng quen với điều kiệt thời tiết mát mẻ. Đến với trận gặp Campuchia, tuyển Việt Nam tập luyện và thi đấu ở phía Nam, nơi hiện tại có khí hậu khá nóng. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đang nỗ lực thích nghi với những thay đổi.

Về vấn đề chấn thương của nhiều cầu thủ trong đội, ông Kim Sang-sik rất tiếc vì điều đó, nhưng tự tin cho biết đã có những quân bài khác thay thế. Ông cho rằng họ đủ khả năng để thế chỗ những đồng đội vắng mặt trong đợt tập trung lần này. HLV Kim Sang-sik cũng sẵn sàng tạo điều kiện, trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho những gương mặt mới nếu chơi tốt.

Về chấn thương của thủ thành Đình Triệu, HLV người Hàn Quốc cho biết cậu học trò đã gần hồi phục, đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày mai. Thế nhưng, việc Đình Triệu có ra sân hay không còn tuỳ vào đánh giá của ban huấn luyện.

Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh tiếp tục nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt. Anh cũng mong người hâm mộ tới sân đông đảo để ủng hộ đội tuyển, điều đó là nguồn động lực to lớn cho tuyển Việt Nam.

Sau cùng, HLV Kim Sang-sik cho biết tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Ông cũng nhận thức rất rõ rằng tuyển Campuchia đã có sự tiến bộ, mạnh hơn trong quá khứ. Bằng chứng là tại ASEAN Cup 2024, đội bóng này cho thấy mình không phải đội lót đường.

Lúc 19h30 ngày 19/3, tại sân Gò Đậu (Bình Dương), tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Campuchia.

