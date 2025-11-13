HLV bị sa thải 3 lần chỉ sau 12 tháng

HLV người Croatia, Ivan Juric, lập kỷ lục về việc bị sa thải khi ba lần mất việc chỉ trong chưa đầy một năm.

HLV Juric mất việc ba lần chỉ sau 12 tháng làm việc ở Ngoại hạng Anh và Serie A.

Hôm 10/11, HLV Juric - người kế nhiệm Gian Piero Gasperini tại Atalanta bị sa thải sau chuỗi 7 trận không thắng tại giải vô địch quốc gia Italy, khiến đội bóng vùng Bergamo tụt xuống vị trí thứ 13.

Hồi tháng 6, ông Juric kế nhiệm “người thầy cũ” Gasperini với bản hợp đồng đến 2027. Thế nhưng, chuỗi 6 trận hòa, 2 trận thua ở giải VĐQG khiến ban lãnh đạo Atalanta mất kiên nhẫn. Thất bại 0-3 trước Sassuolo ngay trên sân nhà Gewiss khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của HLV người Croatia với 1,33 điểm/trận. Raffaele Palladino lập tức được bổ nhiệm thay thế.

Đây là lần bị sa thải thứ ba chỉ trong chưa đầy một năm của HLV Juric. Hồi tháng 11 năm ngoái, AS Roma cũng sa thải HLV này khi chỉ mang về 14 điểm sau 12 vòng đầu Serie A 2024/25. Trước đó hai tháng, AS Roma bổ nhiệm Juric để thay Daniele De Rossi.

Đến tháng 12/2024, chỉ vài tuần sau khi rời Roma, Juric ký hợp đồng 18 tháng với Southampton. Ông được bổ nhiệm thay thế Russell Martin, nhưng sau đó chỉ có thể giành được một trận thắng duy nhất ở Premier League trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Chiến thắng hiếm hoi này chỉ đến trước Ipswich, CLB cũng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Kể từ đó, Southampton chỉ giành thêm 2 chiến thắng ở các giải đấu cúp quốc nội, đi kèm với đó là 7 thất bại trong 8 trận.

Điều này khiến Juric trở thành một trong những huấn luyện viên có thành tích tệ nhất trong lịch sử Premier League, với trung bình chỉ 0,29 điểm mỗi trận, thấp nhất đối với một huấn luyện viên có từ 10 trận dẫn dắt một CLB trở lên. Đến tháng 4/2025, Southampton sa thải Juric.