World Cup mở rộng và cơn sốt nhập tịch châu Á

Khi FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội, châu Á từ bốn suất tăng thành tám. Và cũng từ đó, một cuộc đua mới bắt đầu: đua để nhập tịch, đua để mơ về World Cup.

Đội hình Indonesia toàn cầu thủ nhập tịch.

Trong trận UAE gặp Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, hơn nửa đội hình chủ nhà có thể là cầu thủ sinh ở nước ngoài. Với họ, điều đó không còn lạ. Ở Trung Đông, nhập tịch cầu thủ ngoại trở thành chiến lược sống còn để tìm đường đến giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tám suất trực tiếp là món quà của FIFA, nhưng cũng là mồi lửa khiến tham vọng bùng lên. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia vẫn giữ vị thế thống trị. Nhưng xung quanh họ, những cái tên cũ và mới bắt đầu chen chân: Uzbekistan, Jordan, UAE, Iraq. Khi cánh cửa mở rộng, bất cứ quốc gia nào cũng có thể nuôi giấc mơ. Và nhiều người chọn con đường ngắn nhất, nhập tịch.

“Việc mở rộng đã thổi bùng làn sóng nhập tịch”, ông Shaji Prabhakaran, thành viên Ủy ban điều hành AFC, nhận định. “Các quốc gia tin rằng nếu bổ sung cầu thủ từ bên ngoài, họ có thể nhanh chóng nâng chất lượng và kết quả”.

UAE là ví dụ điển hình. Trong danh sách hiện tại của HLV Cosmin Olaroiu, hơn nửa đội hình sinh ở nước ngoài. Có người đến từ Brazil, Argentina, Morocco, Tunisia hay Bờ Biển Ngà. Những cái tên như Lucas Pimenta, Caio Canedo hay Nicolas Gimenez đã trở nên quen thuộc. Họ không chỉ lấp chỗ trống, mà còn trở thành linh hồn của đội tuyển.

UAE từng chứng kiến sân Mohammed bin Zayed chỉ có vài nghìn khán giả. Nhưng cho trận gặp Iraq, 36.000 vé bán sạch. Khi giấc mơ World Cup 2026 đến gần, không ai quan tâm cầu thủ sinh ở đâu. Tất cả chỉ nhìn vào tấm vé.

Malaysia nhập tịch cho hàng loạt cầu thủ.

Câu chuyện này không mới. Hai thập kỷ trước, Qatar từng đi xa hơn, đến mức FIFA phải siết luật. Giờ đây, cầu thủ chỉ được đổi quốc tịch nếu có gốc gác gia đình hoặc thi đấu ít nhất 5 năm trong nước. Nhưng quy định đó không làm chậm làn sóng nhập tịch. Nó chỉ khiến các quốc gia học cách khôn khéo hơn.

Không ai trong khu vực tiến nhanh như Indonesia. Họ lọt vào vòng 12 đội cuối cùng - thành tích tốt nhất kể từ 1938. Thành công ấy gắn liền với chiến lược tận dụng nguồn gốc Hà Lan, cựu mẫu quốc. Gần như tháng nào cũng có cầu thủ gốc Hà Lan về xin hộ chiếu Indonesia. Có thời điểm, tám cầu thủ sinh ở châu Âu cùng ra sân trong màu áo đỏ trắng.

Sự thay đổi ấy đủ mạnh để thuyết phục Patrick Kluivert nhận lời dẫn dắt đội tuyển từ tháng 1. Ngay cả Bundesliga cũng chứng kiến tác động đó, khi Kevin Diks, cầu thủ gốc Hà Lan, nhập tịch Indonesia, vừa ghi bàn cho Mönchengladbach cuối tuần qua. Jakarta tin rằng khi đội tuyển tiến gần World Cup hơn, sẽ có thêm nhiều tài năng chọn họ thay vì chờ đợi đội tuyển Hà Lan.

Sự trỗi dậy của Indonesia khiến hàng xóm phải suy nghĩ. Malaysia là ví dụ rõ nhất. Tháng 9 vừa rồi, FIFA cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ cho bảy cầu thủ gốc Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan để chứng minh họ có ông bà sinh ở Malaysia.

Bảy cầu thủ này từng góp công trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6, trận thắng lớn nhất của Malaysia trong nhiều năm. Sau đó, họ bị treo giò một năm. FAM bị phạt hơn 438.000 USD . Vụ việc giờ đã được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhập tịch nhanh, Malaysia trả giá.

Dù vậy, nó phản ánh rõ sức nóng của “cuộc chạy đua nhập tịch”. Malaysia muốn rút ngắn khoảng cách. Indonesia đã làm được, vì sao họ không thể? Và khi truyền thông khu vực đưa tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang theo dõi 3-4 cầu thủ gốc Brazil đủ điều kiện sau 5 năm ở V.League, người ta hiểu rằng trào lưu này chưa dừng lại.

Ngay cả Sri Lanka, đội bóng hiếm khi được nhắc đến, cũng đã thay đổi nhờ cầu thủ sinh ở châu Âu và Australia. Từ Đông Nam Á đến Nam Á, làn sóng ấy lan nhanh.

Châu Á từng bị xem là “vùng trũng” của World Cup. Giờ đây, với tám suất trực tiếp, khu vực này có cơ hội viết lại lịch sử. Nhưng cơ hội ấy đang đổi bằng bản sắc. Các đội tuyển mạnh lên, nhưng câu hỏi vẫn còn: họ mạnh nhờ hệ thống hay nhờ những người mang quốc tịch tạm thời?

Trên khán đài, không ai hỏi câu đó. CĐV chỉ muốn thấy đội tuyển của mình giành chiến thắng. UAE, Indonesia hay Malaysia đều đang sống trong cơn say hy vọng. Khi khát vọng lớn hơn mọi ranh giới, quốc tịch chỉ còn là tờ giấy.

Châu Á đang thay đổi, theo cách riêng của mình. World Cup mở rộng không chỉ tạo cơ hội, mà còn tạo ra cuộc đua mới, cuộc đua về bản sắc, lòng tự tôn và khát khao được hiện diện ở sân khấu lớn nhất hành tinh.

Và có lẽ, trong cơn bão nhập tịch này, chỉ có một điều chắc chắn: giấc mơ World Cup đã khiến cả châu Á thức giấc.