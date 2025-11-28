HLV Benitez xứng đáng với mức lương kỷ lục

Rạng sáng 28/11, Panathinaikos thắng kịch tính Sturm Graz 2-1 ở vòng phân hạng Europa League, qua đó giúp HLV Rafa Benitez tiếp tục gây ấn tượng từ khi tái xuất.

Benitez là HLV huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và Anh.

Tại sân nhà Olympic Athens, Panathinaikos đánh bại Sturm Graz, đội bóng của Áo, để vươn lên vị trí thứ 14 trên BXH Europa League,với 9 điểm sau 5 trận. Họ cũng chỉ kém đội đầu bảng Lyon 3 điểm.

Panathinaikos kiểm soát thế trận vượt trội, nhưng cũng phải đợi đến phút 74 mới có bàn quyết định chiến thắng 2-1, khi hậu vệ phải Davide Calabria băng lên dứt điểm cận thành, mang về 3 điểm quý giá cho đại diện Hy Lạp.

Chiến thắng này tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng của Panathinaikos dưới thời HLV Rafa Benitez. Kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha ngồi vào ghế nóng, đội bóng thủ đô Hy Lạp thắng 6 trong 7 trận trên mọi đấu trường. Ở cúp châu Âu, họ toàn thắng từ khi HLV Benitez ngồi ghế nóng. Với đà hưng phấn này, Panathinaikos đang tràn trề cơ hội giành một suất đi tiếp ở Europa League mùa này.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tài cầm quân của Benitez. Hồi cuối tháng 10, nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở lại bóng đá khi ký hợp đồng hai năm với Panathinaikos. Ông nhận mức lương khoảng 4,6 triệu USD mỗi năm, thu nhập cao nhất tại giải vô địch Hy Lạp dành cho HLV.

Con số này cao gần gấp đôi so với kỷ lục trước đó là 2,5 triệu của Jose Luis Mendilibar, người đưa Olympiakos tới chức vô địch Conference League 2024 và cú đúp quốc nội Hy Lạp 2025.