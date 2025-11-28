Greenwood gây tranh cãi dữ dội

Tương lai của tiền đạo Mason Greenwood ở tuyển Jamaica tạo nên làn sóng tranh cãi trong những ngày qua.

Greenwood có cơ hội dự World Cup 2026 cùng Jamaica. Ảnh: Reuters.

Greenwood nhận hộ chiếu Jamaica và đủ điều kiện thi đấu cho quốc gia quê hương của ông bà. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jamaica (JFF), ông Michael Ricketts, thậm chí còn bày tỏ sự kỳ vọng Greenwood tham gia chiến dịch play-off liên lục địa vào tháng 3/2026.

Tuy nhiên, việc Greenwood từ chối tập trung hồi tháng 9 dù đã sẵn sàng về mặt giấy tờ đang tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Nhiều trụ cột của tuyển Jamaica cho rằng hành động đó thể hiện sự thiếu cam kết, đặc biệt trong bối cảnh Jamaica rất gần tấm vé dự World Cup 2026.

Isaac Hayden, tiền vệ của QPR và có 12 lần khoác áo Jamaica, nhấn mạnh việc cho phép Greenwood góp mặt vào phút chót là điều “không thể chấp nhận”.

“Dù mới khoác áo tuyển Jamaica được một năm, tôi đã cống hiến mọi thứ. Tôi góp sức trong 12 trận đấu và mọi người có thể thấy tôi chiến đấu vì màu cờ sắc áo", Hayden nói. “Nếu cho phép một cầu thủ chỉ xuất hiện vì World Cup, mọi thứ sẽ trở thành trò hề. Điều đó nói lên nhiều điều về cầu thủ ấy và cả tổ chức".

Greenwood bị nhiều cầu thủ Jamaica chỉ trích.

Amari’i Bell, hậu vệ có 29 lần khoác áo tuyển Jamaica, cũng phản đối khả năng triệu tập Greenwood một cách vội vàng. Anh cho biết nhiều cầu thủ gắn bó qua giai đoạn khó khăn của bóng đá Jamaica và xứng đáng được tôn trọng.

“Không thể để những người chiến đấu nhiều năm qua mất cơ hội duy nhất dự World Cup chỉ vì một quyết định mang tính thời điểm. Điều đó thực sự gây tranh cãi", Bell lên tiếng.

Trong khi đó, phía tuyển Anh cũng tỏ ra không mấy mặn mà trước cơ hội triệu tập Greenwood. HLV Thomas Tuchel từng khẳng định ông “không nghĩ đến Greenwood” trong kế hoạch của "Tam sư".

