HLV Alonso ra phán quyết về Vinicius

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lần đầu lên tiếng về khoảnh khắc nổi nóng, bỏ vào phòng thay đồ của Vinicius sau khi bị thay ra trong trận Siêu kinh điển hôm 26/10.

Vinicius đẳng cấp nhưng có cá tính quá mạnh.

"Vinicius sao? Cậu ấy đã xin lỗi công khai và tôi cảm thấy sự chân thành. Vì vậy, mọi chuyện khép lại tại đây", HLV Xabi Alonso lên tiếng về cậu học trò sinh năm 2000.

Trước đó một ngày, Vinicius đăng lên trang cá nhân lời xin lỗi người hâm mộ Real Madrid vì để xảy ra sự cố trong trận Siêu kinh điển. Ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha dồn dập đưa tin về việc ngôi sao người Brazil có thể bị bán vì tỏ thái độ với HLV Alonso.

Cũng trong buổi họp báo, vị thuyền trưởng của "Los Blancos" nói về cách quản lý phòng thay đồ: "Điều quan trọng nhất là phải luôn thành thật, luôn nghĩ về những điều tốt nhất cho CLB, luôn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu".

Dưới thời Alonso, Vinicius không còn được đảm bảo tương lai. Một số nguồn tin tại xứ sở bò tót cho biết Real có thể thanh lý Vinicius với giá 100 triệu euro, nếu cầu thủ 25 tuổi không sửa đổi trong thời gian tới.

Về phía Endrick, một cái tên Brazil khác trong đội hình Real, HLV Alonso cho biết: "Tôi rất muốn để Endrick ra sân nhưng phải tùy vào tình hình và thời điểm thích hợp".

"Bên cạnh đó, tôi cũng lo lắng về công việc Kylian Mbappe đang phải cáng đáng. Thật may là cậu ấy vẫn ổn. Tôi sẽ không thúc ép các cầu thủ quá mức", cựu HLV Leverkusen cho biết thêm.

Rạng sáng 2/11, Real sẽ tiếp đón Valencia ở vòng 11 La Liga. "Los Blancos" quyết tâm hạ đối thủ đang đứng ở nhóm "cầm đèn đỏ" để duy trì khoảng cách an toàn 5 điểm với Barcelona trong cuộc đua vô địch.