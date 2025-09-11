Hình ảnh phối cảnh mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đơn vị tư vấn thiết kế quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cho biết, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1, sau giai đoạn này, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lắng nghe.

Trao đổi với PV Tiền Phong về hình dáng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được dư luận đặc biệt quan tâm, đại diện đơn vị tư vấn phương án cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cho biết, đây không phải công trình kiến trúc thông thường mà là một tiện ích đô thị.

Màn hình LED sẽ được kết nối hài hòa với công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng (công trình liền kề) tạo thành tổng thể hài hòa cho cả không gian quảng trường.

Theo đơn vị tư vấn, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng để thực hiện giai đoạn hai và phân kỳ 2.

Đơn vị tư vấn cũng cung cấp một số phối cảnh phác thảo quảng trường trong thời gian tới.

Cụ thể, màn hình LED này sẽ được tính toán sao cho cân đối với công trình lân cận, đặc biệt là công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng tạo thành công trình tổng thể có sự hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh.

Cây xanh cùng ghế nhựa dạng mô-đun sẽ được bổ sung, có thể sắp xếp các hình thức khác nhau phù hợp với từng sự kiện tại quảng trường.

Phía dưới màn hình LED là khu vực đang phải sử dụng các vật chắn để che các bốt điện. Khoảng 3-4 tháng tới khi các bốt điện này được di chuyển, đơn vị tư vấn sẽ có những thiết kế, cải tạo làm sao hoà hợp với không gian ở đây. Cố gắng sẽ đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại.

Phần mặt nền quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được sắp xếp những kiến trúc mang nét Việt, phố cổ Hà Nội.

Ngoài ra, toàn bộ mặt nền của quảng trường sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị. Hiện nay cơ quan chức năng đã đưa ra một số tiện nghi đô thị như ghế ngồi, bồn hoa theo dạng linh hoạt, sẽ được sắp xếp theo từng sự kiện tổ chức tại đây. Hiện phần cây xanh chưa được bổ sung, sau đợt này, đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu bổ sung thêm cây xanh và phần ghế ngồi dạng mô-đun có thể sắp xếp các hình thức khác nhau, thay đổi các vị trí tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

"Phần mặt nền của quảng trường sẽ được sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, không lạ lẫm, không đưa những kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào đây. Các kiến trúc này sẽ là kiến trúc của Việt Nam, của Hà Nội và kiến trúc phố cổ. Sẽ có những thiết kế chi tiết hơn để nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn sau", đại diện đơn vị tư vấn thông tin.