Hình ảnh Lý Liên Kiệt sau khi ra viện

Hơn một tuần sau xuất viện, Lý Liên Kiệt xuất hiện với dáng gầy gò, khom lưng. Hình ảnh khiến nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của ông.

Gần đây, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh. Trong hình, ông xuất hiện với gương mặt tiều tụy, phải ngồi xe lăn trong quá trình điều trị. Song, nam diễn viên cho biết đã xuất viện không lâu sau đó.

Theo China Times, hơn một tuần sau khi rời bệnh viện, Lý Liên Kiệt được người hâm mộ bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy ông mặc áo khoác xanh, đội mũ, một mình đẩy hành lý. Ngoại hình gầy gò, dáng vẻ khom lưng khiến nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, cho rằng sức khỏe của nam diễn viên chưa ổn định sau ca phẫu thuật.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng việc ông di chuyển một mình mà không có người đi cùng hỗ trợ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng mong muốn nam diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn để sớm hồi phục hoàn toàn.

Hình ảnh mới nhất của Lý Liên Kiệt. Ảnh: Xiaohongshu.

Lý Liên Kiệt từng cho biết mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm, dẫn đến những biến đổi rõ rệt về ngoại hình và từng làm dấy lên tin đồn thất thiệt về việc ông qua đời. Nam diễn viên thừa nhận việc phải duy trì thuốc điều trị lâu dài khiến cơ thể thường xuyên thay đổi.

Bệnh còn để lại những dấu hiệu như mắt lồi, cổ sưng khiến ông ngại ngần xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, theo nguồn tin, lần nhập viện gần đây của ông chỉ mang tính ngắn hạn và không quá nghiêm trọng.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Lý Liên Kiệt tiết lộ từng có giai đoạn rơi vào trạng thái giống tự kỷ: sợ hãi đám đông, hạn chế giao tiếp và thu mình trong thế giới riêng. Ông lý giải điều này xuất phát từ việc nổi tiếng quá sớm, luôn bị công chúng vây quanh, khiến ông cảm thấy mệt mỏi.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng.

Ngoài nghệ thuật, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động xã hội, sáng lập Quỹ One Foundation sau khi trải qua trận sóng thần 2004, đóng góp cho công tác cứu trợ thiên tai và chăm sóc trẻ em.