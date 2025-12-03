Hình ảnh Link Ka và Dương Domic hẹn hò gây xôn xao

Hình ảnh Dương Domic sánh đôi Linh Ka được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận. Trước đó, hồi cuối năm 2024, nam ca sĩ từng phủ nhận chuyện tình cảm.

Khuya 2/12, mạng xã hội Việt xôn xao trước tấm hình Dương Domic cùng Link Ka hẹn hò tại Pháp. Trong ảnh, giọng ca Tràn bộ nhớ xuất hiện với áo sweater, quần jeans, kết hợp phụ kiện mũ và kính râm. Trong khi hotgirl Linh Ka mặc set denim yếm, để kiểu tóc nhuộm vàng xõa tự nhiên.

Cặp đôi bị người qua đường bắt gặp khi đang đi ngang qua quán cafe Kleber ở Paris. Bức hình Dương Domic cùng Link Ka vui vẻ sánh đôi tại trời Âu được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Dương Domic và Linh Ka bị người qua đường chụp lại ảnh hẹn hò tại Paris.

Dưới phần bình luận, dân mạng khen ngợi họ đẹp đôi. Nhiều người bày tỏ không bất ngờ vì trước đó, cả hai từng nhiều lần vướng tin hẹn hò. Dân mạng soi ra nhiều bằng chứng cho thấy hai người có quan hệ tình cảm. Song bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận trái chiều, bày tỏ thắc mắc khi trước đó Dương Domic từng phủ nhận chuyện yêu đương.

Hiện, cả Dương Domic và Linh Ka đều chưa lên tiếng về bức ảnh hẹn hò này.

Dương Domic vướng tin hẹn hò Link Ka sau khi bị phát hiện mang đồ đôi, theo dõi nhau trên mạng xã hội và sánh đôi trên phố. Song, mối quan hệ của bộ đôi gây không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc cả hai có nhiều hành động úp mở chuyện hẹn hò chỉ là chiêu trò thu hút sự quan tâm.

Tới concert 3 Anh trai “say hi” diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình cuối năm 2024, Dương Domic tiết lộ đang độc thân, phủ nhận chuyện hẹn hò. Cụ thể, khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi liệu anh đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, Dương Domic trả lời: "Dạ chưa anh ơi". Anh khẳng định thời điểm hiện tại đã “tràn bộ nhớ” nên chỉ tập trung vào âm nhạc.

Linh Ka (Chu Diệu Linh) sinh năm 2002. Cô từng tham gia một số sản phẩm âm nhạc và thực hiện các bản cover. Năm 2023, Linh Ka phát hành EP đầu tay mang tên CHU. Trước khi vướng tin hẹn hò Dương Domic, cô từng có nhiều năm yêu Will. Bộ đôi chia tay hồi tháng 6 năm nay.

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000. Anh từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc. Song biến cố xảy ra với nam ca sĩ khi công ty bất ngờ đóng cửa. Sau khi tham gia Anh trai "say hi”, Dương Domic nhận được nhiều sự chú ý hơn.