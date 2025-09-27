Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh không ngờ của Taylor Swift

  • Thứ bảy, 27/9/2025 20:56 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Taylor Swift vừa đáp chuyến bay tới địa điểm tổ chức lễ cưới của bạn thân Selena Gomez. Ngay khi di chuyển từ chuyên cơ ra ôtô, nữ ca sĩ được đội ngũ che chắn, tránh sự chú ý.

Theo Page Six, Taylor Swift được các tay săn ảnh bắt gặp khi đang "trốn" dưới những chiếc ô trong khi di chuyển từ chuyên cơ ra ôtô. Nữ ca sĩ tỷ phú sẽ tham dự lễ cưới của Selena Gomez và Benny Blanco tại Santa Barbara, California.

Loạt ảnh cho thấy Taylor Swift bước khỏi chiếc máy bay trong chiếc áo sơ mi tối màu, đồng thời đội ngũ trợ lý vội vã chạy ra dùng ô để che chắn. Ở một tấm hình khác, một thành viên trong đoàn vất vả mang vác hành lý. Trong đó, một chiếc hộp màu trắng thu hút sự chú ý khi được cho là quà cưới dành tặng đôi uyên ương.

dam cuoi Selena Gomez anh 1

Taylor Swift chỉ để lộ cánh tay khi di chuyển từ chuyên cơ ra xe riêng. Ảnh: Backgrid.

Mới đây, nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng Taylor Swift sẽ lưu trú tại một ngôi nhà thuê riêng gần địa điểm tổ chức lễ cưới, thay vì ở khách sạn Encanto cùng khách mời khác vì vấn đề an ninh.

"Cô ấy sẽ thuê một căn nhà gần địa điểm tổ chức đám cưới, mọi thông tin được giữ bí mật với công chúng. Đội ngũ an ninh của cô ấy cảm thấy phương án này tốt hơn so với khách sạn", người này cho biết.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuối tuần này, Selena Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài hai ngày. Trước đó, cặp sao cùng dàn khách mời sẽ khởi động bằng bữa tối mang tính diễn tập tại một biệt thự ở vùng nông thôn Hope Ranch nằm dưới chân dãy núi Santa Ynez.

dam cuoi Selena Gomez anh 2

Cặp sao thân thiết nhiều năm. Ảnh: Instagram/Selena Gomez.

Tới sự kiện chính, Selena Gomez và Benny Blanco sẽ trao lời thề nguyện trong một buổi lễ tại vườn ươm Sea Crest - một đồn điền tư nhân bao quanh cây cọ và hàng rào an ninh.

Đặc biệt, nguồn tin từ The Sun tiết lộ: "Tất cả khách mời sẽ được đưa và đón đến đám cưới mà không biết trước điểm đến. Mọi người đều rất hào hứng trước sự bí ẩn, họ biết rằng đó sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời".

Cơn ác mộng của Kim Kardashian

Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.

15:48 25/9/2025

Thế giới sát thủ trong 'Mantis'

"Mantis" tạo điểm nhấn bằng hành động kết hợp câu chuyện khởi nghiệp trong giới sát thủ. Hạn chế về kịch bản, xây dựng nhân vật khiến tác phẩm mất điểm đáng tiếc.

11 giờ trước

Điều tiếc nuối ở phim trăm tỷ 'Tử chiến trên không'

Không phủ nhận bộ phim của Hàm Trần hấp dẫn với câu chuyện căng thẳng và đầy tính giải trí. Tiếc là tác phẩm vẫn còn để lộ một số sơ hở trong đường dây câu chuyện.

9 giờ trước

Nhật Long

đám cưới Selena Gomez Taylor Swift Selena Benny Blanco Page Six Taylor Swift hôn nhân giái trí showbiz sao Âu Mỹ ca sĩ người nổi tiếng

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

    FacebookZing Mp3Youtube

Ong Nawat phai xin loi hinh anh

Ông Nawat phải xin lỗi

6 giờ trước 22:04 27/9/2025

0

Sự việc ông Nawat chê Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 không có kinh nghiệm làm MC đang khiến các fan sắc đẹp Philippines phẫn nộ. Ông Nawat đã phải livestream để gửi lời xin lỗi.

De Choat cong kich Karik, B Ray? hinh anh

Dế Choắt công kích Karik, B Ray?

7 giờ trước 21:41 27/9/2025

0

Dế Choắt vừa phát hành track nhạc "Rapper Hồng Đào" với nhiều lời lẽ được cho là công kích Karik, B Ray và Big Daddy.

