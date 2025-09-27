Hình ảnh không ngờ của Taylor Swift

Taylor Swift vừa đáp chuyến bay tới địa điểm tổ chức lễ cưới của bạn thân Selena Gomez. Ngay khi di chuyển từ chuyên cơ ra ôtô, nữ ca sĩ được đội ngũ che chắn, tránh sự chú ý.

Theo Page Six, Taylor Swift được các tay săn ảnh bắt gặp khi đang "trốn" dưới những chiếc ô trong khi di chuyển từ chuyên cơ ra ôtô. Nữ ca sĩ tỷ phú sẽ tham dự lễ cưới của Selena Gomez và Benny Blanco tại Santa Barbara, California.

Loạt ảnh cho thấy Taylor Swift bước khỏi chiếc máy bay trong chiếc áo sơ mi tối màu, đồng thời đội ngũ trợ lý vội vã chạy ra dùng ô để che chắn. Ở một tấm hình khác, một thành viên trong đoàn vất vả mang vác hành lý. Trong đó, một chiếc hộp màu trắng thu hút sự chú ý khi được cho là quà cưới dành tặng đôi uyên ương.

Taylor Swift chỉ để lộ cánh tay khi di chuyển từ chuyên cơ ra xe riêng. Ảnh: Backgrid.

Mới đây, nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng Taylor Swift sẽ lưu trú tại một ngôi nhà thuê riêng gần địa điểm tổ chức lễ cưới, thay vì ở khách sạn Encanto cùng khách mời khác vì vấn đề an ninh.

"Cô ấy sẽ thuê một căn nhà gần địa điểm tổ chức đám cưới, mọi thông tin được giữ bí mật với công chúng. Đội ngũ an ninh của cô ấy cảm thấy phương án này tốt hơn so với khách sạn", người này cho biết.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuối tuần này, Selena Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài hai ngày. Trước đó, cặp sao cùng dàn khách mời sẽ khởi động bằng bữa tối mang tính diễn tập tại một biệt thự ở vùng nông thôn Hope Ranch nằm dưới chân dãy núi Santa Ynez.

Cặp sao thân thiết nhiều năm. Ảnh: Instagram/Selena Gomez.

Tới sự kiện chính, Selena Gomez và Benny Blanco sẽ trao lời thề nguyện trong một buổi lễ tại vườn ươm Sea Crest - một đồn điền tư nhân bao quanh cây cọ và hàng rào an ninh.

Đặc biệt, nguồn tin từ The Sun tiết lộ: "Tất cả khách mời sẽ được đưa và đón đến đám cưới mà không biết trước điểm đến. Mọi người đều rất hào hứng trước sự bí ẩn, họ biết rằng đó sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời".