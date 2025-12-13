Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh khác lạ của Mỹ Linh

  Thứ bảy, 13/12/2025 16:11 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Hình ảnh Mỹ Linh trong chiếc đầm cúp ngực, trang điểm đậm với kiểu tóc bob đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến khán giả bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Linh thu hút quan tâm khi chia sẻ một bức ảnh đi . Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực màu xanh navy gợi cảm. Giọng ca Hương ngọc lan hoàn thiện outfit với vòng cổ và hoa tai đính đá với thiết kế cổ điển, màu sắc hòa hợp với trang phục.

Hình ảnh gây chú ý của Mỹ Linh. Ảnh: FBNV.

Mỹ Linh chọn tone trang điểm nổi bật với son môi đỏ rực, kẻ mắt đậm và kiểu tóc bob ôm sát mặt, mái ngố. "Đi hát là vui nhất... Lâu không đăng gì nên phải kiếm bức ảnh khiến 'ồn ào' một xíu chứ. Đẹp thì bình thường, mà phải lạ lạ kìa", nữ ca sĩ chú thích dí dỏm dưới bức ảnh.

Lần xuất hiện này của Mỹ Linh khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ. Dưới phần bình luận, dân mạng khen ca sĩ trẻ trung. Nhiều khán giả còn cho hay không nhận ra Mỹ Linh với trang phục và lối trang điểm mới.

"Mỹ Linh để kiểu tóc này lạ mà trẻ quá", "Hôm nay tóc lạ thế chị Mỹ Linh", "Em kéo 2-3 lần mới nhận ra chị"... là một số bình luận của khán giả. Một số dân mạng còn cho biết hình ảnh này của Mỹ Linh khiến họ hoài niệm về thời cô trình diễn ca khúc Tóc ngắn. Bức ảnh mới nhất của nữ ca sĩ hiện được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Mỹ Linh sinh năm 1975, là giọng ca nổi tiếng với nhiều ca khúc như Hương ngọc lan, Trên đỉnh Phù Vân... Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân, đánh dấu thay đổi phong cách âm nhạc với album Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc ngắn Acoustic - Một ngày...

Những năm gần đây, cô chủ yếu tập trung công việc giảng dạy thanh nhạc. Năm 2023, Mỹ Linh gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, sau đó trở lại chương trình năm 2024 ở vai trò mới.

