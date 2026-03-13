Hình ảnh khác lạ của Alcaraz

Carlos Alcaraz xuất hiện với trang phục chú ong, gợi lại kỷ niệm hy hữu về sự cố đàn ong từng làm gián đoạn trận đấu của anh tại Indian Wells 2024.

Alcaraz hoá trang thành chú ong, nhảy múa cùng các CĐV trung thành.

Hành động nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông, bởi nó gắn với một câu chuyện đặc biệt trong quá khứ của tay vợt người Tây Ban Nha.

Mọi chuyện bắt đầu từ Indian Wells 2024. Khi đó, trận tứ kết giữa Alcaraz và Alexander Zverev bất ngờ bị gián đoạn vì một đàn ong bay vào sân. Alcaraz phải chạy vội vào phòng thay đồ để tránh bị đốt, trong khi khán giả trên khán đài không khỏi hoảng hốt.

Từ sự cố hy hữu đó, một nhóm người hâm mộ bắt đầu đến sân cổ vũ Alcaraz trong trang phục sọc vàng - đen giống ong. Hình ảnh dần trở thành một nét quen thuộc trong các trận đấu của tay vợt người Tây Ban Nha tại Indian Wells.

Năm ngoái, Alcaraz từng chia sẻ rằng anh rất thích nhìn thấy những CĐV đặc biệt này trên khán đài. "Thật vui khi thấy họ. Tôi nhìn họ và bật cười. Khi tôi cười và tận hưởng trận đấu, tôi thường chơi thứ quần vợt tốt nhất", tay vợt sinh năm 2003 nói.

Ở kỳ Indian Wells năm nay, nhóm CĐV "ong" tiếp tục xuất hiện. Sau trận thắng Arthur Rinderknech, Alcaraz còn tiến tới khu khán đài để chụp ảnh selfie cùng họ.

Tay vợt số 1 thế giới tận hưởng giây phút vui nhộn.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra sau chiến thắng trước Cameron Norrie, kết quả giúp Alcaraz giành vé vào bán kết. Tay vợt người Tây Ban Nha tiến đến khu khán đài nơi nhóm CĐV này đứng và nhận một bộ trang phục ong từ họ. Không ngần ngại, anh mặc ngay bộ đồ đó rồi nhảy vài bước vui nhộn trên sân, khiến khán giả bật cười thích thú.

Trong buổi họp báo sau trận, Alcaraz giải thích: "Thật vui khi thấy họ cổ vũ với bộ trang phục đó. Họ mang cho tôi một bộ đồ và bắt đầu hô ‘mặc vào đi’. Họ cổ vũ tôi từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng, nên tôi quyết định làm điều đó vì họ".

Khoảnh khắc nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh thú vị nhất Indian Wells năm nay, cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa Alcaraz và những người hâm mộ luôn theo sát anh trên khán đài.

