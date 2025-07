Hình ảnh hẹn hò của Tom Cruise

Tom Cruise và Ana de Armas bị bắt gặp hẹn hò trên du thuyền ở vùng biển Địa Trung Hải. Loạt ảnh thân mật của cặp đôi nhanh chóng gây chú ý.

Tom Cruise và Ana de Armas bắt đầu bị đồn có quan hệ tình cảm từ tháng 2 năm ngoái, sau khi cả hai cùng ăn tối vào ngày Valentine. Kể từ đó, họ thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các địa điểm công cộng. Dù vậy, cả hai vẫn chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Mới đây, tạp chí Hola đã ghi lại khoảnh khắc Tom Cruise và Ana de Armas du lịch cùng nhau trên du thuyền tại vùng biển Địa Trung Hải. Cặp đôi được trông thấy lênh đênh ngoài khơi đảo Menorca (Tây Ban Nha) vào ngày 30/6, chỉ có thủy thủ đoàn và chú chó cưng của Ana - tên SalsA.

Trong ảnh, nữ diễn viên Ballerina diện váy trắng mỏng khoác ngoài bikini, đi chân trần và đội mũ cói, trong khi tài tử Nhiệm vụ bất khả thi mặc áo len xanh nhạt, quần short và đội mũ Panama. Hai ngôi sao Hollywood xuất hiện với vẻ ngoài thư thái, liên tục cười đùa và trò chuyện thân mật trên boong tàu.

Những khoảnh khắc thân thiết lần này, đặc biệt là hành động Ana thoải mái gác chân lên võng nơi Tom đang nằm, khiến dư luận càng tin rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt khỏi mức đồng nghiệp.

Khoảnh khắc Ana de Armas hẹn hò cùng Tom Cruise. Ảnh: Hola.

Chia sẻ gần đây với tạp chí F Magazine, Ana de Armas bày tỏ: "Tôi muốn có con và xây dựng một gia đình. Hy vọng là sớm thôi. Nhưng đâu phải chỉ mình tôi quyết định được. Như chúng ta đều biết, tình yêu vốn khó đoán".

Hồi cuối tháng 4, cả hai cùng dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của danh thủ David Beckham - sự kiện được cho là bước ngoặt khiến truyền thông Anh bắt đầu gọi Ana là “bạn gái” của tài tử Top Gun. Kể từ đó, lịch trình quảng bá của họ cũng tách biệt, mỗi người một nơi.

Ana de Armas, sinh năm 1988, được mệnh danh là “biểu tượng gợi cảm thế hệ mới” của Hollywood, nổi tiếng qua các phim Knives out, No time to die và Blonde. Trong khi đó, Tom Cruise, 62 tuổi, là một trong những ngôi sao quyền lực nhất giới điện ảnh Mỹ, nổi danh với loạt phim Mission: Impossible, Top gun và nhiều siêu phẩm hành động khác.