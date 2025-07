Tình cảnh hiện tại của Thiên An

Thiên An vẫn khóa phần bình luận trang cá nhân. Tuy nhiên, các bài đăng gần nhất của cô bất ngờ nhận về những trạng thái cảm xúc tức giận từ dân mạng.

Một ngày sau khi họp báo của Jack diễn ra, Thiên An vẫn giữ im lặng. Cô không chia sẻ bất cứ bài đăng nào mới trên các nền tảng mạng xã hội. Thay vào đó, nữ diễn viên vẫn khóa phần bình luận ở Facebook lẫn TikTok. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân trên Facebook của Thiên An bất ngờ bị dân mạng tấn công bằng những trạng thái cảm xúc tức giận.

Thiên An giữ im lặng về ồn ào. Ảnh: FBNV.

Bài đăng được ghim trên đầu trang cá nhân của cô nhận tới hơn 5.000 lượt tức giận, trong khi lượt thích là 2.000. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng liên tục bị nhắc tên ở nhiều bài đăng khác. Nhiều ý kiến bày tỏ chờ Thiên An lên tiếng để làm rõ ồn ào với Jack.

Trước đó, ngày 16/7, Jack tổ chức họp báo tại TP.HCM. Anh lần đầu trực tiếp lên tiếng về những ồn ào đời tư sau nhiều năm giữ im lặng.

Trong họp báo, mẹ của Jack là bà Cẩm Loan khẳng định vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho Thiên An để nữ diễn viên này nuôi con gái. Số tiền thậm chí nhiều hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau khi không được Thiên An công nhận sự hỗ trợ, gia đình Jack quyết định dừng chu cấp.

Theo lời bà Cẩm Loan, từ khi bé Sol sinh ra, Jack và gia đình không được gặp con dù họ đã thông qua nhiều người khác nhau ngỏ ý được thăm nom với gia đình Thiên An.

Về lý do Jack giữ im lặng nhiều năm, bà Cẩm Loan giải thích con trai không muốn làm tổn hại đến Thiên An và bé Sol.

Về vụ việc hai bài vị mà Thiên An đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, mẹ Jack chia sẻ ồn ào khiến nam ca sĩ trầm cảm, đi lại trong nhà không kiểm soát và phải uống thuốc ngủ một thời gian dài.

"Đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật. Tôi khẳng định An chưa từng báo với chúng tôi là An mang thai. Tôi chưa từng biết về bào thai nào của An. Tôi khẳng định không bao giờ ép An phá thai", bà Cẩm Loan cho biết.

Buổi họp báo của Jack sau đó kéo theo nhiều bàn tán, ý kiến trái chiều từ công chúng. Jack một lần nữa thành tâm điểm vì những ồn ào đời tư dai dẳng.

Vào tối 26/5, phía Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1. Công ty quản lý giải thích lý do Jack không phản bác suốt thời gian qua là bởi biết rõ bản thân chịu phần thiệt thòi. Tuy nhiên, những nội dung ác ý tiếp tục tác động cay nghiệt, thậm chí như vùi dập nghệ sĩ nên phía Jack quyết định lên tiếng để đảm bảo công bằng, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của nam ca sĩ. Về mối quan hệ với Thiên An, phía Jack cho biết thêm Thiên An đã chấm dứt liên lạc, đồng thời cấm nam ca sĩ gặp gỡ con chung của 2 người từ khi bé sinh ra đến nay. Tối 28/5, luật sư đại diện cho Thiên An lên tiếng. Đại diện của Thiên An cho biết thời gian qua, diễn viên này có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, sau đó dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dài. Ngày 5/6, Thiên An có bài đăng dài trên trang cá nhân. Lần này, cô nhắc đến tên của Jack và cho biết muốn khép lại những ồn ào thời gian qua. "4 năm rồi Jack, em không muốn chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Và em biết anh cũng vậy. Đã có lúc em khao khát được anh nói lời xin lỗi. Em nghĩ 'mình đã sinh con cho anh ấy mà, mình đã ở bên anh ấy từ những ngày đầu mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế'. Bây giờ thì em không còn suy nghĩ đó nữa. Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng đã làm sai", cô chia sẻ. Thiên An thừa nhận cô cũng sai và mất kiểm soát khi những áp lực nhiều phía bủa vây. Với diễn viên, tận sâu trong đáy lòng, cô muốn được yêu thương nhưng đã lựa chọn sai cách để thể hiện.