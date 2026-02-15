Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh gây chú ý của Công Phượng

  • Thứ ba, 17/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thời khắc giao thừa cận kề, các cầu thủ và WAG rộn ràng chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy, háo hức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Trần Bích Hạnh - bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh - chia sẻ lời nhắn cho nửa kia trước thềm năm mới. Cô cho biết năm 2025 là giai đoạn nhiều thử thách với bạn trai, đặc biệt sau ca phẫu thuật và quá trình tập phục hồi. "Hot girl phòng gym" ghi nhận sự "kỷ luật, chăm chỉ và bền bỉ" của bạn trai, đồng thời bày tỏ mong anh sớm trở lại sân cỏ vì "anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi". Cô nhắn nhủ: "Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé". Sau gần một năm công khai hẹn hò, cặp đôi nhận được sự quan tâm và ủng hộ. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đăng tải hình ảnh ngồi tại một quán cà phê, kèm dòng trạng thái gây chú ý: "Mọi sự kết thúc là một sự bắt đầu mới". Hiện anh thi đấu cho CLB Đồng Nai tại giải hạng Nhất. Năm qua, nam tiền đạo quê Nghệ An tập trung hồi phục chấn thương và chỉ mới tái xuất trong các trận gần đây. Ảnh: @congphuong_diamond/Instagram.
Ngày cuối của năm 2025, vợ chồng Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đăng tải khoảnh khắc ôm, hôn nhau dưới pháo hoa đêm giao thừa. Nàng WAG viết: "Cả nhà ăn Tết đến đâu rồi". Năm nay, Quang Hải đón Tết sớm cùng vợ trước khi cùng Công An Hà Nội FC lên đường thi đấu. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.
Trên Instagram, thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova diện áo dài trắng bên con trai Danil. Cặp đôi cũng chia sẻ video đưa bé Danil về ăn Tết cùng gia đình nội. Trong năm qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt. Dianka đảm nhận việc chăm sóc gia đình để Tiến Dũng tập trung thi đấu và hồi phục sau chấn thương. Ảnh: @_d_i_an_k_a_/Instagram.
Trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ khoảnh khắc về quê đón Tết. Trong bức ảnh, anh cầm hai con gà và hài hước viết: "Tết ở quê vẫn vui hơn hết". Gia đình anh cũng trang trí hoa đào trong dịp này. Ảnh: Quế Ngọc Hải/Facebook.
Trong khi đó, vợ chồng Đặng Văn Lâm - Yến Xuân quây quần bên tiệc tất niên cùng gia đình, bạn bè tại TP.HCM. Sau buổi tiệc, cả hai cùng trang trí hoa mai ngoài sân nhà. Tết Bính Ngọ cũng đánh dấu năm đầu tiên vợ chồng anh "lên chức" cha mẹ, đón thêm thành viên mới trong gia đình là cậu con trai đầu lòng. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.
Khác với nhiều gia đình lựa chọn sum họp tại quê nhà, vợ chồng Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh con trai hơn một tuổi, biệt danh bé Lúa, trên chuyến bay du lịch nước ngoài dịp đầu năm. Ảnh: @minhlaluaday_/Instagram.
Trước đó, vợ chồng Văn Hậu - Hải My đã đưa con về quê tại Thái Bình (cũ) để thăm gia đình, cùng nhau gói bánh chưng. Đúng 0h mùng một Tết, nam hậu vệ chia sẻ hình ảnh gia đình rạng rỡ kèm lời chúc: "Chúc mừng năm mới 2026, chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe và thành công rực rỡ".

Hoàng Hoàng

