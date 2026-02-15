Hình ảnh gây chú ý của Công Phượng

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Trần Bích Hạnh - bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh - chia sẻ lời nhắn cho nửa kia trước thềm năm mới. Cô cho biết năm 2025 là giai đoạn nhiều thử thách với bạn trai, đặc biệt sau ca phẫu thuật và quá trình tập phục hồi. "Hot girl phòng gym" ghi nhận sự "kỷ luật, chăm chỉ và bền bỉ" của bạn trai, đồng thời bày tỏ mong anh sớm trở lại sân cỏ vì "anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi". Cô nhắn nhủ: "Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé". Sau gần một năm công khai hẹn hò, cặp đôi nhận được sự quan tâm và ủng hộ. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.