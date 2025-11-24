Hình ảnh gây chú ý của Alonso

Áp lực đè nặng lên HLV Xabi Alonso sau khi Real Madrid bị Elche cầm hòa 2-2 ở vòng 13 La Liga rạng sáng 24/11.

Alonso quỳ gối ngoài đường biên.

Phút 90+3 trên sân của Elche, máy quay ghi lại khoảnh khắc HLV Alonso quỳ gối ngoài đường biên, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này, Real Madrid đang bị Elche cầm chân 2-2 và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để vượt lên. Tuy nhiên, trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, “Los Blancos” không thể làm nên điều mình mong muốn.

Khoảnh khắc của Alonso nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Alonso cũng bất lực trước lối chơi của Real Madrid”. CĐV khác bình luận: “Alonso đã thấm thía sự khắc nghiệt khi dẫn dắt Real Madrid”.

Ở trận đấu vừa qua, Real Madrid thể hiện sự thiếu gắn kết trong phần lớn thời gian và chỉ nhờ vài khoảnh khắc lóe sáng cá nhân mới có thể ghi bàn.

Phát biểu sau trận, HLV Alonso cho biết: “Chúng tôi chưa hề sụp đổ. Đội bóng vẫn đang chiến đấu, nhưng bối cảnh mỗi trận là khác nhau. Kết quả là điều quan trọng nhất và chúng tôi hiểu điều đó. Toàn đội phải biết tự phê bình. Tinh thần vẫn được duy trì tốt và chúng tôi cần phản ứng đúng cách trước khó khăn. Đây là Real Madrid, chúng tôi phải sống với áp lực và sự chỉ trích”.

Việc đánh rơi hai điểm trước Elche khiến nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, cho rằng Alonso vẫn chưa tìm ra công thức vận hành ổn định cho đội bóng. Dù vậy, nhà cầm quân 43 tuổi khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực và sớm trở lại đúng quỹ đạo.

