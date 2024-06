Hình ảnh Bi Rain gây chú ý

Nhà sản xuất vừa công bố loạt ảnh trong dự án "Red Swan". Tạo hình mới của Bi Rain gây chú ý.

Theo Newsen, những hình ảnh mới nhất của dự án Red Swan vừa được nhà sản xuất công bố. Trong đó, Bi Rain gây chú ý với tạo hình mới.

Nam diễn viên đảm nhận vai vệ sĩ Seo Do Yoon trong Red Swan. Anh có kỹ năng võ thuật điêu luyện, từng tốt nghiệp Học viện cảnh sát. Ở một cảnh phim, Seo Do Yoon ra sức cứu Oh Wan Soo (Kim Ha Neul) khỏi một vụ tai nạn ôtô do khủng bố. Oh Wan Soo từng là một tay chơi golf nổi tiếng. Cô bước chân vào thế giới thượng lưu sau khi kết hôn với Yong Guk (Jung Gyu Woon) - người thừa kế của tập đoàn Hwain.

Bi Rain đảm nhận vai vệ sĩ Seo Do Yoon trong dự án mới. Ảnh: Newsen.

Seo Do Yoon và Oh Wan Soo sau đó có cảnh đối mặt trực diện. Chàng vệ sĩ đẹp trai bị thương, phải quấn băng ở bụng. Anh nắm tay Oh Wan Soo, ánh mắt trìu mến. Trong khi đó, Oh Wan Soo cũng lo lắng trước tình trạng của Seo Do Yoon.

Red Swan đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Bi Rain sau Bác sĩ ma. Tác phẩm quy tụ dàn sao, được đông đảo khán giả đón chờ.

Ngoài phim ảnh, Bi Rain vừa tổ chức concert riêng vào tháng 4. Song tỷ lệ đặt vé concert thấp hơn dự kiến.

Cách đây không lâu, Rain chia sẻ về việc muốn giải nghệ. Bi Rain tâm sự những ngày này anh thường băn khoăn về sự nghiệp và lo lắng không biết bản thân có đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường không.

"Dạo gần đây tôi hay có suy nghĩ này: 'Tôi có nên chạy theo không hay đã đến lúc tôi phải kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ?'. Tôi rất biết ơn khi được trở thành người nổi tiếng nhưng tôi tự hỏi bản thân: 'Tôi có đang làm việc chăm chỉ để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường không?'. Đây là những gì tôi cảm thấy. Tất nhiên, tôi đang làm việc chăm chỉ nhưng đôi khi tôi nghĩ: 'Có rất nhiều người nổi tiếng khác mà mọi người có thể xem nên mình có cần hoạt động tiếp không?", anh chia sẻ.