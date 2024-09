HIEUTHUHAI hết 'đẹp trai rap dở'

HIEUTHUHAI chứng tỏ được sự nhạy bén với thị trường khi hầu hết các sản phẩm của nhóm anh đều đạt thứ hạng cao trên top trending.

Tối 14/9, đêm chung kết của chương trình Anh trai "say hi" đã diễn ra sau 3 tháng tranh tài nảy lửa của 30 nghệ sĩ nam với sự lên ngôi quán quân thuyết phục của HIEUTHUHAI, cùng với đó là top 5 anh trai chiến thắng để lập nhóm bao gồm HIEUTHUHAI, Rhyder, Đức Phúc, Isaac, Quang Hùng MasterD. Đối với các khán giả theo dõi chương trình một cách kỹ lưỡng, đây là kết quả không bất ngờ.

Kết quả đã được dự đoán

Ngay từ khi bắt đầu chương trình, HIEUTHUHAI đã được xem là át chủ bài khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, cùng sự chú ý của khán giả đại chúng trong cả mảng âm nhạc lẫn truyền hình giải trí.

Năm 2023 là một năm đại thành công của nam rapper khi anh phát hành album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó đạt được nhiều thành tích cao, sở hữu bản hit Ngủ một mình và Không thể say, cùng với đó là show truyền hình Hai ngày một đêm liên tục đứng đầu top trending. Bước vào một chương trình giải trí về âm nhạc như Anh trai "say hi", nơi tổng hợp cả 2 điểm mạnh nhất của HIEUTHUHAI, việc anh tỏa sáng là điều có thể dự đoán được và nhiều khán giả đã "chấm" anh sẽ giành được ngôi vị cao nhất của chương trình.

Thực tế, trong chương trình, HIEUTHUHAI cũng luôn là thí sinh nổi bật với khả năng vừa hát vừa rap vừa có trình diễn vũ đạo, biểu cảm sân khấu bắt mắt. Không những thế, anh còn tham gia vào cả quá trình làm mới bản demo cũng như phối khí, sản xuất cho các tiết mục của mình.

HIEUTHUHAI chứng tỏ được sự nhạy bén với thị trường khi hầu hết các sản phẩm của nhóm anh đều đạt thứ hạng cao trên top trending, tiết mục Ngáo ngơ có sự tham gia sản xuất của anh vẫn đang là ca khúc đạt lượt xem cao nhất trong chương trình. Chiến thắng của HIEUTHUHAI hầu như không gây ra sự tranh cãi nào cả, về cả mặt chuyên môn hay thu hút người xem thì anh đều làm tròn trịa.

Top 5 của Anh trai "say hi" nằm trong dự đoán của khán giả.

Trong khi đó, ngôi vị á quân của Rhyder có thể khiến nhiều khán giả trung lập cảm thấy khá bất ngờ. Rhyder chỉ mới thực sự nổi lên từ cuối năm ngoái với bản hit Chịu cách mình nói thua, dù đã được biết đến nhiều từ sau ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 nhưng thực chất vẫn là một tân binh trên thị trường.

Tuy nhiên, với màn thể hiện trong chương trình, Rhyder cho thấy bản thân xứng đáng với danh hiệu khi có khả năng chơi được nhiều nhạc cụ, hát và sáng tác ổn, khả năng nắm bắt tâm lý khán giả rất tốt. Các đội biểu diễn có sự góp mặt của Rhyder thường xuyên nhận được sự bình chọn cao của khán giả trường quay và giành chiến thắng. Rhyder cũng ẵm thêm một vài ca khúc top trending cao cho mình như Hào quang, I’m thinking about you hay gần đây nhất là tiết mục solo Anh biết rồi vươn lên đến vị trí số 1.

Các vị trí còn lại trong top 5 cũng làm hài lòng đa số khán giả. Isaac, Đức Phúc đều đã hoạt động khá lâu trên thị trường, có chỗ đứng cũng như lượng khán giả hâm mộ cao, thể hiện trong chương trình cũng ổn định, việc hai nam ca sĩ này đạt bình chọn cao là không bất ngờ.

Trường hợp của Quang Hùng MasterD có thể hơi lạ lẫm bởi trước cuộc thi anh không phải là cái tên quá nổi bật trong nước. Tuy nhiên, với việc bỏ túi 2 bản hit top 1 trending là Catch me if you can và Trói em lại, trong đó Quang Hùng tham gia sâu vào quá trình sáng tác cũng như phối khí, thì vị trí trong top 5 dành cho anh là phù hợp, khiến khán giả yêu thích chương trình hài lòng.

Những cái tên còn lại trong top 10 là Negav, Dương Domic, Anh Tú Atus, HRRYKNG, Erik cũng là những thí sinh nổi bật trong quá trình thi hoặc có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đối với cuộc thi phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả là chính, top 10 này đã thỏa mãn được người xem và nằm trong sự dự đoán.

Khả năng bứt phá còn bỏ ngỏ

Trong đêm chung kết, các đội trình diễn 4 tiết mục thi nhóm cùng 1 màn kết hợp với khách mời quốc tế Alan Walker. Nhìn chung, các sân khấu được đầu tư đẹp mắt dẫu cho không có sự khác biệt quá nhiều so với các vòng thi trước. Các thí sinh thực hiện vũ đạo ấn tượng, trang phục rực rỡ nổi bật. Về phần nhìn, các màn trình diễn đều thỏa mãn được người xem.

Tuy nhiên, những điểm yếu cố hữu trong mặt sáng tác của các phần thi vẫn còn nguyên. Cũng rất khó cho các thí sinh khi trong một thời gian ngắn phải chuẩn bị sáng tác mới toanh, kết hợp với cả vũ đạo và dàn dựng sân khấu, để làm tốt tất cả mọi khâu xem chừng quá sức với đội ngũ sáng tác và sản xuất còn rất mới của chương trình.

Vậy nên, cả 4 phần thi đều tập trung vào việc dàn dựng đoạn hook bắt tai cùng vũ đạo mạnh mẽ để thu hút người xem ngay lập tức trên sân khấu, còn sự trau chuốt trong mặt ca từ hầu như bị bỏ qua. Các nhóm cố gắng đưa vào những câu, cụm từ đang thịnh hành trong giới trẻ như Ngạo nghễ, phong cách thay vì sáng tạo ra thứ gì mới mẻ.

Các tiết mục trình diễn vẫn đảm bảo yếu tố thu hút, bắt mắt nhưng còn an toàn, không bứt phá về mặt âm nhạc.

Phần phối khí cũng ở mức an toàn, tương tự với các vòng thi trước, định hướng pop/điện tử. Với nội dung bài hát đơn giản, cấu trúc cũng cơ bản, việc phối khí như ở đây cũng là lựa chọn phù hợp dẫu không có sự bứt phá.

Team HIEUTHUHAI có lẽ là team thể hiện khác biệt nhất khi sử dụng disco, đẩy tiết tấu nhanh nhưng bassline nhẹ nhàng, dễ nghe với đại đa số khán giả. 3 team còn lại làm nhạc điện tử, bassline rất dày để phô diễn khả năng vũ đạo, khiến cho tổng thể bị giống nhau, không có điểm nhấn thú vị. Điều này cũng không bất ngờ bởi HIEUTHUHAI sử dụng producer “cây nhà lá vườn” Kewtiie đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, làm việc rất ăn ý với nhau, trong khi producer của các team còn lại đều là những cái tên xa lạ, chưa có nhiều hit.

Trong một quãng thời gian ngắn, việc thay đổi hoàn toàn về mặt chất lượng âm nhạc của chương trình là một điều khó. Các anh trai cùng producer cũng đã cố gắng hết sức để mang lại những phần trình diễn ổn nhất trong khả năng của mình. Và chương trình cũng đã thành công chinh phục được nhóm đối tượng trẻ tuổi, ghi nhận nhiều bản hit mới sau chương trình, và lựa chọn được top 5 khá hài lòng với đa số khán giả.

Mùa đầu tiên của Anh trai "Say hi" khép lại với một kết quả đẹp dành cho tất cả, dẫu còn bỏ ngỏ khả năng bứt phá về chất lượng âm nhạc của dàn thí sinh sau chương trình.