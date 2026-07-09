Hiện tượng khiến 99% dân số thế giới cùng đón ánh sáng Mặt Trời

Chỉ trong khoảng một phút vào ngày 8/7, gần như toàn bộ khu vực đông dân cư trên Trái Đất sẽ cùng được chiếu sáng hoặc nằm trong vùng chạng vạng do chuyển động của hành tinh.

Vào khoảng 11h10 GMT (18h10 giờ Hà Nội) ngày 8/7, khoảng 99% dân số thế giới sẽ cùng lúc được đón ánh sáng Mặt Trời hoặc nằm trong vùng chạng vạng - một hiện tượng thiên văn đặc biệt chỉ kéo dài khoảng một phút.

Do độ nghiêng của trục Trái Đất kết hợp với thời điểm mùa hè ở Bắc bán cầu, khoảng 8,2 tỷ người, tương đương 99% dân số toàn cầu, sẽ đồng thời trải qua ban ngày hoặc thời điểm chạng vạng vào khoảnh khắc này.

Trong khoảng thời gian rất ngắn đó, hầu hết những khu vực tập trung đông dân cư nhất trên thế giới đều nằm dưới ánh sáng Mặt Trời. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ dân số vẫn ở trong màn đêm.

Ánh sáng ban ngày sẽ bao phủ phần lớn Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và gần như toàn bộ châu Á - nơi sinh sống của phần lớn dân số thế giới. Trong khi đó, Australia, New Zealand, một số khu vực ở Đông Nam Á, Nam Cực cùng các vùng biển lân cận sẽ chìm trong bóng tối.

Đây không phải hiện tượng chỉ xảy ra duy nhất trong ngày 8/7.

Trên thực tế, mỗi năm có khoảng 60 ngày, từ khoảng 18/5 đến 17/7, đều xuất hiện một khoảnh khắc ngắn mà gần như toàn bộ nhân loại cùng lúc sống trong điều kiện có ánh sáng ban ngày hoặc chạng vạng.

Hiện tượng này trở nên nổi tiếng sau một bài đăng trên mạng xã hội năm 2022 cho rằng 8/7 là ngày duy nhất trong năm xảy ra sự kiện trên. Tuy nhiên, trang nghiên cứu thời gian và thiên văn Time and Date sau đó đã xác minh rằng ngày 8/7 chỉ là một trong những thời điểm có mức độ trùng lặp lớn nhất, còn điều kiện tương tự thực tế diễn ra hàng ngày trong khoảng hai tháng quanh thời điểm mùa hè ở Bắc bán cầu.

Vào đúng thời điểm gần như toàn bộ nhân loại cùng đón ánh sáng Mặt Trời, khoảng 6,9 tỷ người, tương đương 83% dân số thế giới, sẽ ở trong điều kiện ban ngày hoàn toàn.

Khoảng 581 triệu người (7%) sẽ ở vào thời điểm chạng vạng dân sự (civil twilight), khi bầu trời vẫn đủ sáng để các hoạt động ngoài trời có thể diễn ra mà không cần ánh sáng nhân tạo.

Thêm 498 triệu người (6%) sẽ ở trong chạng vạng hàng hải (nautical twilight), khi đường chân trời vẫn còn nhìn thấy nhưng bầu trời đã tối hơn đáng kể.

Khoảng 249 triệu người (3%) sẽ trải qua chạng vạng thiên văn (astronomical twilight), giai đoạn chỉ còn ánh sáng rất mờ trước khi màn đêm bao trùm hoàn toàn.

Chỉ khoảng 83 triệu người, tương đương 1% dân số thế giới, sẽ ở trong ban đêm thực sự, khi Mặt Trời nằm thấp hơn đường chân trời trên 18 độ và bầu trời tối hoàn toàn.

Ngày hạ chí tháng 6 là thời điểm Bắc bán cầu có ngày dài nhất trong năm và cũng đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè.

Tuy nhiên, sau hạ chí, Mặt Trời bắt đầu dịch chuyển dần về phía nam. Sự thay đổi nhỏ này khiến thời gian chiếu sáng giảm bớt ở các khu vực cực bắc thưa dân cư, nhưng lại kéo dài thời gian có ánh sáng tại những nơi đông dân hơn như Indonesia và Philippines.

Chính sự dịch chuyển này giúp có thêm khoảng 10 triệu người được đón ánh sáng ban ngày hoặc chạng vạng so với thời điểm hạ chí, khiến ngày 8/7 trở thành một trong những ngày có tỷ lệ dân số cùng lúc nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời cao nhất trong năm.