Hiện tượng hiếm gặp càn quét Đại Tây Dương

Bão Imelda và Humberto đang cùng lúc di chuyển ở phía tây Đại Tây Dương, dẫn tới sóng lớn, lũ lụt ven biển và xói mòn bờ biển dọc theo khu vực phía đông nước Mỹ.

"Bão song sinh" Imelda và Humberto ở khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ. Ảnh: CIRA/RAMMB/NOAA.

Bermuda có khả năng hứng chịu hai cơn bão liên tiếp, khi bão Humberto đi qua quần đảo này vào ngày 30/9 và bão Imelda dự kiến đổ bộ trực tiếp vào ngày 1/10 (giờ địa phương).

Tính đến sáng sớm 1/10 (giờ địa phương), Imelda là bão cấp 1 với sức gió duy trì 136 km/h và tâm bão nằm cách Bermuda hơn 800 km về phía tây - tây nam. Cơn bão dự kiến tăng tốc và thành bão cấp 2 vào đêm 1/10 (giờ địa phương). Trong khi đó, Humberto - đạt cấp 5 với sức gió 257 km/h vào hôm 27/9 - tiếp tục suy yếu thành bão cấp 1 vào ngày 1/10.

Chuyên gia về bão Michael Lowry nhận định Imelda và Humberto di chuyển gần nhau bất thường vào sáng sớm 1/10, cách nhau chỉ khoảng 720 km. Đây là một trong 10 cặp bão được đặt tên đứng gần nhau nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu dùng vệ tinh vào năm 1966.

Mặc dù tâm bão vẫn nằm ngoài khơi, Imelda đã gây ra nhiều thương vong tại Mỹ. Văn phòng cảnh sát trưởng thông tin về một người đàn ông 51 tuổi chết đuối ở hạt Volusia (Florida) sau khi bị dòng nước xoáy cuốn ra biển. Tại Outer Banks (North Carolina), ít nhất 5 ngôi nhà đã đổ sập xuống biển.

CNN cho biết bão Imelda rẽ phải đột ngột khi bão Humberto kéo nó về phía đông, cách khá xa bờ biển nước Mỹ vào sáng 1/10. Sự tương tác giữa hai cơn bão đã giúp giảm thiểu mối đe dọa với nước Mỹ.

Ông Alex DaSilva - chuyên gia hàng đầu về bão của AccuWeather (Mỹ) - giải thích về hiệu ứng Fujiwhara, khi Imelda và Humberto tiến gần nhau và bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ quanh nhau. Đây là hiện tượng rất hiếm gặp trên Đại Tây Dương.

Mùa bão ở Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1/6 đến ngày 30/11 hàng năm. Tính đến nay, Mỹ chưa có cơn bão cấp cuồng phong nào đổ bộ vào đất liền, bên cạnh bão Chantal vào South Carolina hồi tháng 7. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là ba cơn bão Erin, Gabrielle và Humberto đều mạnh (cấp 3-5), một hiện tượng chưa từng có kể từ năm 1935.