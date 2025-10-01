Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai cơn bão xoáy quanh nhau trên Đại Tây Dương

  • Thứ tư, 1/10/2025 09:31 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Hai cơn bão nhiệt đới này tiến lại gần nhau và bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ quanh nhau tạo nên một hiện tượng rất hiếm gặp trên Đại Tây Dương.

Ngày 29/9, cơn bão nhiệt đới Imelda đã trút lượng mưa lớn xuống vùng biển Bắc Caribe khiến chính quyền Bahamas phải đóng cửa hầu hết trường học, các chuyến bay đến và đi từ Bahamas đã bị hủy. Trong khi tại Cuba, hai người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão.

Bão Imelda có sức gió tối đa 110 km/h và di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc 11 km/h. Trung tâm Bão quốc gia của Mỹ tại Miami dự báo cơn bão này có thể mạnh lên thành siêu bão vào sáng 30/9 (giờ Tây bán cầu) và di chuyển ra vùng biển khơi.

Tại Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero tối 29/9 cho biết 2 người dân đã thiệt mạng sau khi cơn bão Imelda quét qua phía Đông nước này. Theo báo Granma, tại tỉnh Santiago de Cuba, lũ lụt và sạt lở đã cô lập 17 cộng đồng, nơi có hơn 24.000 người đang sinh sống. Tại tỉnh Guantánamo, nhiều khu vực

Trong khi đó, bão Humberto, dù đã suy yếu xuống cấp 2 trong ngày 30/9, tiếp tục xoáy trên vùng biển khơi với sức gió tối đa 155 km/h. Các nhà dự báo cho biết cơn bão này sẽ khiến bão Imelda đột ngột chuyển hướng sang Đông - Đông Bắc, tránh xa bờ biển Đông Nam nước Mỹ.

Theo phân tích của ông Alex DaSilva, chuyên gia hàng đầu về bão của công ty dự báo thời tiết tư nhân AccuWeather (Mỹ), hai cơn bão này tiến lại gần nhau và bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ quanh nhau tạo nên hiện tượng được gọi là hiệu ứng Fujiwhara. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp trên Đại Tây Dương.

