Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hiện trường vụ xe Lexus 'điên' tông liên hoàn trên phố Trung Kính

  • Thứ năm, 26/3/2026 08:54 (GMT+7)
Sau cú tông liên hoàn, chiếc Lexus RX350 lật ngửa trên phố Trung Kính, nhiều ô tô và xe máy hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Khoảnh khắc xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở phố Trung Kính Đêm 25/3, một ôtô con hiệu Lexus đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), hậu quả khiến hai người bị thương, 5 ôtô và 2 xe máy hư hỏng.
Khoảng 23h40 ngày 25/3, tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến hai người bị thương.
Thông tin ban đầu, xe Lexus RX350 BKS 30K‑201.XX, do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm lái, chạy theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ. Khi đến nút giao, chiếc xe bất ngờ tăng tốc, va chạm với ôtô mang biển số 30L‑665.XX, sau đó lao sang làn đường ngược chiều, tiếp tục đâm vào 3 ôtô và một xe máy trước khi lật ngửa.
Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị gãy chân và tay, một người khác bị thương nhẹ. Các phương tiện liên quan đều hư hỏng nặng.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ các nạn nhân.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ xe vương vãi trên mặt đường.
Theo quan sát, chiếc Lexus bị lật úp trên phần làn đường trung tâm, trong khi các ôtô khác bị móp méo, kính vỡ.
“Tôi đang chờ đèn đỏ thì thấy xe Lexus lao với tốc độ lớn, đâm vào ôtô đầu tiên rồi trượt sang làn ngược chiều. Nếu ai đứng gần hơn, hậu quả chắc còn nghiêm trọng nữa", anh Hoàng Anh, ở Cầu Giấy, chia sẻ.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ tai nạn.
Qua kiểm tra, tài xế xe Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe Lexus trên phố Trung Kính

Khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội), nhiều phương tiện hư hỏng, hai người bị thương.

2 giờ trước

Xe Lexus gây tai nạn liên hoàn rồi lật ngửa trên phố Trung Kính

Đêm 25/3, một ôtô con hiệu Lexus đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), hậu quả khiến hai người bị thương, 5 ôtô và hai xe máy hư hỏng.

4 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/hien-truong-o-to-dien-tong-lien-hoan-khien-2-nguoi-bi-thuong-ar1009515.html

Viên Minh/VTC News

Xe Lexus Xe Lexus Giao thông Tai nạn Trung Kính Lật ngửa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý