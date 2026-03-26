Hiện trường vụ xe Lexus 'điên' tông liên hoàn trên phố Trung Kính

Khoảng 23h40 ngày 25/3, tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến hai người bị thương.
Thông tin ban đầu, xe Lexus RX350 BKS 30K‑201.XX, do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm lái, chạy theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ. Khi đến nút giao, chiếc xe bất ngờ tăng tốc, va chạm với ôtô mang biển số 30L‑665.XX, sau đó lao sang làn đường ngược chiều, tiếp tục đâm vào 3 ôtô và một xe máy trước khi lật ngửa.
Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị gãy chân và tay, một người khác bị thương nhẹ. Các phương tiện liên quan đều hư hỏng nặng.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ các nạn nhân.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ xe vương vãi trên mặt đường.
Theo quan sát, chiếc Lexus bị lật úp trên phần làn đường trung tâm, trong khi các ôtô khác bị móp méo, kính vỡ.
“Tôi đang chờ đèn đỏ thì thấy xe Lexus lao với tốc độ lớn, đâm vào ôtô đầu tiên rồi trượt sang làn ngược chiều. Nếu ai đứng gần hơn, hậu quả chắc còn nghiêm trọng nữa", anh Hoàng Anh, ở Cầu Giấy, chia sẻ.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ tai nạn.
Qua kiểm tra, tài xế xe Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
