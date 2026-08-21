Hiện trạng 2 đoạn dự án Vành đai 4 TP.HCM sắp khởi công dịp 2/9

Theo quyết định phê duyệt, dự án thành phần 2-1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (TP.HCM) đến cầu Châu Đức, bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với TP Đồng Nai (thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM).

Trong ảnh là điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha thuộc khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ĐT992. Điểm cuối dự án tại cầu Châu Đức, giáp ranh giới với TP Đồng Nai.

Cạnh đó là tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đang được mở rộng từ quy mô 16 m lên 72 m, trên chiều dài khoảng 8,8 km. Tuyến đường này sẽ kết nối cảng Cái Mép với Quốc lộ 51, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Biển báo chỉ dẫn hướng đi tới Vành đai 4 TP.HCM đã được nhà thầu lắp đặt tại khu vực công trường mở rộng đường ĐT992.

UBND TP.HCM cũng phê duyệt dự án thành phần 2-3 là xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai.

Tuyến đường này sẽ đi qua phường Tây Nam, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội của TP.HCM và xã Hậu Nghĩa của tỉnh Tây Ninh.

Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn tuyến thuộc TP.HCM mới dài gần 83 km, trở thành đoạn dài nhất toàn tuyến.

Toàn dự án có tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng . Trong giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô 8 làn xe, tạo quỹ đất để mở rộng tuyến trong tương lai.

Sau gần 1 năm khởi công, nhiều đoạn thuộc dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã dần thành hình. Nhà thầu đang tăng tốc thi công với hàng trăm thiết bị và nhân lực làm việc liên tục.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

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