Hiền Thục ở tuổi 45

  • Thứ năm, 14/5/2026 12:25 (GMT+7)
Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn duy trì vóc dáng đẹp, săn chắc và phong cách thời trang trẻ trung, năng động.

Lần hiếm hoi khoe ảnh diện áo tắm trên bãi biển, Hiền Thục gây chú ý với hình thể cân đối, gợi cảm. Cô diện áo tắm liền thân màu đỏ nổi bật kết hợp phụ kiện gồm vòng cổ handmade và kính râm. Hiền Thục để mặt mộc, kiểu tóc dài buông xõa.

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ duy trì sắc vóc mảnh mai, trẻ trung nhờ duy trì giai đoạn ăn chay trường. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Mỗi ngày tôi sẽ thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Một giai đoạn ăn thuần chay của tôi kéo dài 1-3 tháng". Ngoài ra, Hiền Thục cũng chú trọng đời sống tinh thần. Cô thích đi du lịch, viết sách, cà phê hoặc dạo phố cùng bạn bè, con gái vào dịp rảnh rỗi.

Hiền Thục theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô thường phối quần jeans với áo hai dây hoặc sơ mi thời thượng. Bà mẹ một con thường chọn sneaker với nhiều kiểu dáng, mẫu mã để thoải mái khi di chuyển.

Nữ ca sĩ nhiều lần được khen "hack tuổi". Trong một bài phỏng vấn, Hiền Thục tiết lộ con gái Gia Bảo là người thiết kế và stylist cho mẹ. Gia Bảo hiện 24 tuổi, từng theo học tại ngành thiết kế thời trang.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chăm chỉ cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống đời thường hay công việc. Những năm qua, Hiền Thục vẫn đắt show phòng trà hay các sân khấu ngoài trời. Cô cũng phát hành một số sản phẩm âm nhạc.
Về chuyện tình cảm, Hiền Thục hiện vẫn độc thân. Cô cho biết bản thân thích tự do, không muốn ràng buộc vào một mối quan hệ. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho bản thân, con gái và âm nhạc, viết sách.

