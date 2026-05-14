Hiền Thục ở tuổi 45

Lần hiếm hoi khoe ảnh diện áo tắm trên bãi biển, Hiền Thục gây chú ý với hình thể cân đối, gợi cảm. Cô diện áo tắm liền thân màu đỏ nổi bật kết hợp phụ kiện gồm vòng cổ handmade và kính râm. Hiền Thục để mặt mộc, kiểu tóc dài buông xõa.

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ duy trì sắc vóc mảnh mai, trẻ trung nhờ duy trì giai đoạn ăn chay trường. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Mỗi ngày tôi sẽ thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Một giai đoạn ăn thuần chay của tôi kéo dài 1-3 tháng". Ngoài ra, Hiền Thục cũng chú trọng đời sống tinh thần. Cô thích đi du lịch, viết sách, cà phê hoặc dạo phố cùng bạn bè, con gái vào dịp rảnh rỗi.

Hiền Thục theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô thường phối quần jeans với áo hai dây hoặc sơ mi thời thượng. Bà mẹ một con thường chọn sneaker với nhiều kiểu dáng, mẫu mã để thoải mái khi di chuyển.

Nữ ca sĩ nhiều lần được khen "hack tuổi". Trong một bài phỏng vấn, Hiền Thục tiết lộ con gái Gia Bảo là người thiết kế và stylist cho mẹ. Gia Bảo hiện 24 tuổi, từng theo học tại ngành thiết kế thời trang.

Về chuyện tình cảm, Hiền Thục hiện vẫn độc thân. Cô cho biết bản thân thích tự do, không muốn ràng buộc vào một mối quan hệ. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho bản thân, con gái và âm nhạc, viết sách.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.