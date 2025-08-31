Hiền Thục hiện tại

Mới đây, Hiền Thục thu hút sự chú ý qua bức hình chụp chung với Phương Mỹ Chi sau 12 năm. Hơn một thập kỷ kể từ Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, hai cô trò nhận về hàng loạt lời khen từ khán giả với ngoại hình trẻ trung, tươi tắn.

Thời gian qua, Hiền Thục bận rộn khi cho ra mắt nhiều dự án từ âm nhạc tới xuất bản. Hồi tháng 7, nữ ca sĩ cho ra mắt album The Shadow và cuốn tản văn Bong bóng ơi bay lên!, cả hai sản phẩm đánh dấu cột mốc 35 năm hoạt động âm nhạc.

Với The Shadow, album sở hữu 13 ca khúc tương ứng với ngày sinh nhật của cô. Hơn 10 năm miệt mài, Bong bóng ơi bay lên! tập hợp hơn 60 tản văn, xoay quanh các chủ đề như: ký ức gia đình, tình mẹ con, những chuyến đi, show diễn, nỗi nhớ, sự trưởng thành, mất mát... Nổi bật là câu chuyện Đêm mù sương được Hiền Thục viết về người anh trai đã khuất.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, viết sách, Hiền Thục dành thời gian vào một số công việc khác như người mẫu, thiện nguyện. Giọng ca Nhật ký của mẹ thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội về chuyến du lịch, chia sẻ phong cách sống.

Về hành trình làm mẹ đơn thân, Hiền Thục luôn có con gái Gia Bảo đồng hành, tâm sự, cùng nhau vượt qua khó khăn. Theo đuổi ngành thiết kế thời trang, Gia Bảo kiêm nhiệm vai trò là người thiết kế và stylist cho mẹ. Chứng kiến con gái từng bước trưởng thành, nữ ca sĩ tự hào: "Với tôi, con gái Gia Bảo là nguồn an ủi lớn nhất, khiến cuộc sống độc thân của tôi không hề trống trải".

Trong một talk show, Hiền Thục thừa nhận bản thân may mắn sau những gì đã trải qua. Với cô, nỗi buồn là động lực để cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cuộc đời: "Ai cũng có nỗi buồn. Có thể do tôi làm nghệ thuật nên nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn. Nỗi buồn nhân hai".

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.