Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc đổi chủ

Thông qua việc thâu tóm XCL Education, quỹ đầu tư KKR đã chính thức sở hữu hệ thống Quốc tế Việt Úc (VAS) - một trong những đơn vị giáo dục phổ thông liên cấp lớn nhất tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Việt Úc VAS. Ảnh: VAS.

Theo Bloomberg, KKR & Co. đã đạt thỏa thuận mua lại cổ phần chi phối tại XCL Education Holdings Pte - công ty chủ quản hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) - với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1,3 tỷ USD .

Để giành quyền sở hữu từ tay TPG Inc., quỹ đầu tư này được cho là đã vượt qua một số đối thủ khác trong quá trình đàm phán. Trước đó, XCL cũng từng thu hút sự quan tâm từ nhiều "ông lớn" như Warburg Pincus, Blackstone hay EQT AB.

Hiện quy mô cổ phần cụ thể chưa được tiết lộ và thương vụ vẫn đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý trước khi chính thức hoàn tất. Trong khi đó, đại diện của cả KKR và TPG đều từ chối đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Việc thâu tóm XCL Education giúp KKR sở hữu một hệ sinh thái giáo dục phổ thông liên cấp (K-12) trải dài khắp khu vực, bao gồm những cái tên tiêu biểu như XCL World Academy tại Singapore, cơ sở Sukhumvit của American School of Bangkok tại Thái Lan và hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tại Việt Nam.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông của XCL còn có sự hiện diện của "ông lớn" Temasek Holdings, cho thấy sức hút của hệ thống này đối với các định chế tài chính hàng đầu.

Đây không phải là bước đi bất ngờ của KKR, bởi quỹ này từ lâu đã ráo riết bành trướng danh mục giáo dục tại châu Á thông qua các khoản đầu tư vào Lighthouse Learning (Ấn Độ), Taylor’s Education Group hay Cognita Schools.

Tại thị trường Việt Nam, KKR cũng đã sớm khẳng định vị thế khi rót vốn vào EQuest Education và Vinschool.

Thương vụ tỷ USD với XCL là minh chứng cho chiến lược giải ngân mạnh mẽ của KKR tại Đông Nam Á với tổng giá trị đầu tư lũy kế đến nay đã chạm mốc 15 tỷ USD .

Chỉ riêng trong vài tháng qua, quỹ này liên tục gây tiếng vang với các thương vụ "khủng", từ việc dẫn dắt nhóm nhà đầu tư mua lại nhà vận hành trung tâm dữ liệu STT GDC với giá 5,2 tỷ USD vào đầu tháng này, đến khoản tài trợ 750 triệu USD cho Chandra Asri Group để thâu tóm hệ thống bán lẻ nhiên liệu Esso của Exxon Mobil tại Singapore vào cuối năm ngoái.

Những thương vụ sáp nhập quy mô lớn như XCL cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự tái cấu trúc mạnh mẽ, nâng cao tiêu chuẩn vận hành cho thị trường giáo dục tư thục tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng khi tầng lớp trung lưu ngày càng xem trọng việc giáo dục chuẩn quốc tế cho con cái.