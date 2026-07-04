Hé lộ 'pháo đài ngầm' của Iran

Trong bối cảnh tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei thu hút sự chú ý toàn cầu, thông tin về "Pháo đài ngầm" kiên cố dưới lòng Tehran đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trong bối cảnh Iran đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chuỗi sự kiện lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Khamenei - dự kiến quy tụ hàng triệu người dân cùng đông đảo quan chức quốc tế - sự chú ý của giới quan sát quốc tế lại đổ dồn về những bí mật kiến trúc nằm sâu dưới lòng thủ đô Tehran.

Hình ảnh vệ tinh từ một cuộc tấn công được cho là của Israel vào hầm trú ẩn nơi cố Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đang được bảo vệ. Ảnh: Jerusalem Post.

Theo thông tin từ The Jerusalem Post, dẫn nguồn các bản thiết kế uy tín và được xác nhận bởi một nguồn tin an ninh, một "Pháo đài ngầm" kiên cố đã được xây dựng dưới trung tâm thủ đô. Hệ thống này được cho là bao gồm các phòng chống bom tối tân cùng mạng lưới đường hầm thoát hiểm phức tạp.

Công trình này không chỉ là biểu tượng cho nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giới lãnh đạo cấp cao trong các kịch bản nguy cấp nhất, mà còn phản ánh tư duy phòng thủ chiều sâu đặc trưng của Iran.

Đường hầm dưới lòng đất

Các bản thiết kế cho thấy tổ hợp mang tên Habib Ebrahimi tọa lạc sát nơi ở chính thức của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Theo báo cáo, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khởi công công trình này từ năm 2009 dưới sự phê duyệt của ông Khamenei nhằm đảm bảo an ninh và sơ tán khẩn cấp.

Hệ thống được thiết kế với lối vào chính đủ rộng cho ô tô di chuyển thẳng xuống hầm ở độ sâu khoảng 30 mét. Tổ hợp này bao gồm một đường hầm dài 27 mét kết nối với nhiều tuyến thoát hiểm, cùng một đường hầm thứ hai dẫn đến bãi đỗ xe gần Quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehran.

Đầu tháng 3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã nhắm mục tiêu vào hầm trú ẩn này sau khi đơn vị tình báo 8200 và 9900 xác định được vị trí.

Trong thông cáo ngày 6/3, IDF tuyên bố đã triển khai không kích quy mô lớn nhắm trực tiếp vào khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran.

IDF xác nhận khoảng 50 máy bay chiến đấu đã tham gia cuộc tấn công, sử dụng hơn 100 loại đạn dược nhằm vào căn cứ ngầm nằm trải rộng dưới nhiều khu phố trung tâm, vốn là nơi trú ẩn an toàn phục vụ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Người dân Iran chuẩn bị cho lễ tiễn biệt cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Tòa nhà văn phòng ngầm 5 tầng dành cho quan chức cấp cao

Iran International cho biết thêm một số hình ảnh còn cho thấy một tổ hợp tòa nhà văn phòng ngầm 5 tầng dành cho các quan chức cấp cao, được kết nối với Văn phòng Lãnh tụ Tối cao.

Các nguồn tin am hiểu dự án cho biết toàn bộ công trình được giấu kín bên dưới một trung tâm thể thao.

Theo các nguồn tin này, cơ sở ngầm bao gồm khu bãi đỗ xe 3 tầng, các trường bắn và hai hầm trú ẩn nằm ở độ sâu khoảng 30 mét và 35 mét dưới mặt đất.

Một trong hai hầm trú ẩn được trang bị phòng chống nổ được thiết kế để bảo vệ ông Khamenei trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Sáng 1/3, truyền thông nhà nước Iran dẫn thông báo cho biết Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng. Thời điểm đó, ông được cho không ở trong tổ hợp hầm trú ẩn bí mật nói trên.

“Chúng ta thuộc về Allah và rồi sẽ trở về với Ngài”, hãng tin đăng tải, thông tin rằng ông qua đời sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Khamenei “đang thực hiện nhiệm vụ và có mặt tại nơi làm việc”.

Sau sự việc, tình báo Mỹ cho hay Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt để tránh bị nguy cơ bị tấn công như cha ông.

Kênh CBS News dẫn lời giới chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết, tình báo Mỹ nhận định lãnh tụ tối cao Iran đang ở một địa điểm bí mật, tách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ có thể liên lạc thông qua mạng lưới chuyển tin phức tạp.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất.

Ngay cả các quan chức cấp cao nhất của chính phủ Iran cũng được cho không biết ông đang ở đâu và không có cách nào liên lạc trực tiếp với ông.

Thay vào đó, các thông điệp được chuyển qua một mạng lưới người đưa tin để che giấu vị trí của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp Cuộc đàm phán Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều có mặt tại cuộc gặp.