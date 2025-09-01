Hé lộ hình ảnh về xe tăng thế hệ mới của Trung Quốc

Một mẫu xe tăng hạng trung đã xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh trong buổi tập cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, hé lộ bước đi của Trung Quốc trong việc thích nghi với chiến trường tương lai.

Một loại xe quân sự mới được nhìn thấy ở Trung Quốc, dường như là xe tăng hạng trung. Ảnh: X.

Trung Quốc sẽ trình làng loại xe tăng thế hệ mới, trọng lượng nhẹ hơn, trong cuộc duyệt binh vào tháng 9, South China Morning Post dẫn nguồn từ một nhà phân tích nước này.

Mẫu xe tăng này được cho sẽ có thiết kế để tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc cũng đã lan truyền hình ảnh về mẫu xe tăng mới, xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh trong các buổi tổng duyệt cho cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra ngày 3/9, nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

Phương tiện này dường như là xe tăng hạng trung, nhẹ hơn so với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Type 99A thế hệ thứ 3, và được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến. Dự kiến, đây sẽ là một trong số những vũ khí hiện đại mà Trung Quốc phô diễn tại sự kiện trên.

Các nhà phân tích cho rằng mẫu xe tăng mới phản ánh sự thay đổi trong tư duy của Bắc Kinh về vai trò của xe tăng trên chiến trường tương lai.

Cải tiến

Cuộc xung đột Ukraine được cho đã bộc lộ sự dễ tổn thương của xe tăng hiện đại.

“Theo thời gian, xe tăng sẽ chuyển sang vai trò dọn dẹp tàn dư nhiều hơn", Paul Scharre - hiện là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới - nói.

Các thiết bị bay không người lái giá rẻ mang thuốc nổ, mỗi chiếc chỉ có giá dưới 500 USD , đã có thể phá hủy một chiếc xe tăng Abrams trị giá tới 10 triệu USD , EurAsian Times đưa tin.

Những thiết bị này, được gọi là thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), gắn camera truyền hình ảnh trực tiếp về cho người điều khiển, cho phép họ lái chính xác đến điểm yếu nhất trên xe tăng.

Trong bối cảnh đó, xe tăng thế hệ mới được cho trang bị hệ thống bảo vệ chủ động GL6 (APS) và radar mảng pha 4 mặt, giúp phát hiện mối đe dọa trong phạm vi 360 độ, theo phân tích của chuyên gia quân sự Trung Quốc Fu Qianshao.

“Hệ thống có thể liên tục giám sát môi trường xung quanh, tự động triển khai biện pháp đối phó và đánh chặn tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái đang lao tới, từ đó tăng cường đáng kể khả năng sống sót”, ông cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng mẫu xe tăng mới phản ánh sự thay đổi trong tư duy của Bắc Kinh về vai trò của xe tăng trong xung đột tương lai. Ảnh: Defence Blog.

Ngoài pháo nòng chính, xe tăng còn được gắn một loại vũ khí chống thiết bị bay không người lái ở trên nóc. Vũ khí chính của xe được cho là pháo 105mm, nhỏ hơn so với pháo 125mm của Type 99A.

Một số trang web quân sự phương Tây ước tính xe tăng mới nặng khoảng 35-40 tấn, so với 55 tấn của Type 99A, dù giới chức Trung Quốc chưa xác nhận thông số kỹ thuật.

“Nhẹ hơn giúp xe tăng hoạt động trên nhiều địa hình hơn, bao gồm cả vùng cao nguyên và bãi biển, nơi cát mềm hoặc bùn lầy có thể cản trở xe tăng hạng nặng”, ông Fu cho biết.

Tích hợp

Một điểm nổi bật khác là xe tăng mới có thể còn được trang bị hệ thống thiết bị bay không người lái riêng để trinh sát diện rộng, mở rộng khả năng nhận diện chiến trường và cung cấp thông tin tình báo toàn diện hơn cho chỉ huy.

Trong lĩnh vực hàng không quân sự, nhiều quốc gia đang hướng tới mô hình phối hợp người lái - không người lái (MUT). Tuy nhiên, đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống thiết bị không người lái được tích hợp trực tiếp vào xe tăng.

Việc tích hợp này được xem là bước bổ sung quan trọng, mở rộng phạm vi trinh sát và chiến đấu của xe tăng, đồng thời biến nó thành một “nút thông tin” thay vì chỉ là nền tảng độc lập. Điều này giúp xe tăng đáp ứng yêu cầu của chiến tranh mạng lưới trong tương lai.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc xe tăng mới của Trung Quốc đã được đưa vào sản xuất hàng loạt hay chưa. Tuy nhiên, với năng lực sản xuất công nghiệp khổng lồ của Trung Quốc, Bắc Kinh có thể nhanh chóng thực hiện điều này.

Ông Fu cũng lưu ý rằng xe tăng mới có khả năng sở hữu tháp pháo không người lái để giảm rủi ro cho kíp chiến đấu. Đồng thời, hệ thống động cơ lai (hybrid) có thể được áp dụng, giúp giảm tiếng ồn và tăng tính cơ động trong địa hình phức tạp.

Ông cũng nhận định sự xuất hiện của mẫu xe tăng thế hệ mới này có thể báo hiệu việc từng bước loại bỏ các dòng xe tăng cũ hơn của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), như Type 96 và Type 99.

Theo ông, thiết kế xe tăng thế hệ mới của Trung Quốc - với hệ thống bảo vệ chủ động, động cơ lai và thiết kế mô đun (chia một hệ thống lớn thành nhiều bộ phận nhỏ để dễ dàng chế tạo, sửa đổi, thay thế hoặc tái sử dụng) - phản ánh yêu cầu cốt lõi của chiến trường trên bộ trong tương lai: khả năng sống sót, thông tin hóa và đa chức năng.

“Những đổi mới này không chỉ tăng cường năng lực tấn công và phòng thủ của các dòng MBT trong tương lai, mà còn mở ra không gian mới cho chiến trường trên bộ thời đại thông tin hóa”, ông nhấn mạnh.

