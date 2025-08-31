Tổng thống Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong buổi lễ chào đón tại Thiên Tân. Ảnh: rte.ie.

Tổng thống Putin tới Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân vào ngày 31/8 và 1/9, Guardian đưa tin.

Đây là sự kiện lớn nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập, với sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo của 10 tổ chức quốc tế.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị sẽ ký và thông qua “Tuyên bố Thiên Tân”, phê chuẩn “Chiến lược phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong 10 năm tới”, đồng thời ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít và thành lập Liên Hợp Quốc.

Sau đó, ông Putin dự kiến ​tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và có thể cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tuần.

Nhiều khu vực ở Thiên Tân đã hạn chế giao thông, với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát được triển khai khắp thành phố.

Những tấm áp phích chính thức quảng bá cho SCO được dán khắp đường phố, với nội dung như "cùng có lợi" và "bình đẳng" được viết bằng tiếng Trung và tiếng Nga.

Trong chuyến công du hiếm hoi kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc - láng giềng và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, ông Putin được trải thảm đỏ đón tiếp, với các quan chức cấp cao thành phố ra tận sân bay chào mừng, theo hình ảnh phát trực tiếp của TASS.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV mô tả quan hệ Trung - Nga đang ở giai đoạn “tốt nhất trong lịch sử”, đồng thời là mối quan hệ “ổn định, trưởng thành và có ý nghĩa chiến lược nhất trong số các mối quan hệ giữa các cường quốc”.

Trước đó, ông Tập đã đến Nga vào tháng 5 và dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Moscow.