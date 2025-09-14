Hé lộ hãng luật hàng đầu ở Mỹ làm đại diện trong vụ kiện của Vingroup

Vingroup mời Latham & Watkins LLP, một trong những hãng luật hàng đầu ở Mỹ, đại diện pháp lý trong vụ kiện chống tin bịa đặt, nhằm bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của tập đoàn.

Vingroup đã thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo thông tin từ Vingroup, tập đoàn này đã mời Latham & Watkins LLP - một trong những hãng luật hàng đầu ở Mỹ - làm đơn vị đại diện pháp lý trong vụ kiện nhằm bảo vệ quyền lợi và danh tiếng doanh nghiệp.

Động thái được đưa ra sau khi nhiều chủ tài khoản trên YouTube, Facebook và các nền tảng trực tuyến có địa chỉ tại Mỹ bị cho là đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất của Vingroup.

Latham & Watkins LLP là một trong những hãng luật hàng đầu thế giới, được thành lập năm 1934 tại Los Angeles, Mỹ, bởi Dana Latham và Paul Watkins. Với hơn 3.500 luật sư tại nhiều trung tâm tài chính lớn, hãng hoạt động toàn cầu và văn phòng lớn nhất đặt tại New York, Mỹ.

Hãng luật này nổi bật trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý về tài chính, M&A, tranh tụng, luật môi trường, thuế... Đây cũng là hãng luật đầu tiên của Mỹ đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD /năm (2007) và vượt mốc 3 tỷ USD (2018), nhiều năm liền trong nhóm 5 công ty luật lớn nhất thế giới theo doanh thu và lợi nhuận trên đối tác.

Năm ngoái, hãng luật này đạt doanh thu hơn 7 tỷ USD , tăng 23% so với năm trước đó. Lợi nhuận bình quân trên mỗi đối tác là 7,1 triệu USD .

Trước đó, Vingroup cho hay đã nộp hồ sơ khởi kiện chủ tài khoản mạng xã hội Phil Dong lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận. Tập đoàn cho biết thêm ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung... cần thu thập thêm thông tin, phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

Gần nhất, tập đoàn đã chính thức đệ đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan) có 409.000 người theo dõi lên Tòa cấp cao của California thuộc Los Angeles (Mỹ).

Theo đơn kiện, chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn bị cáo buộc phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh khi nhiều lần tung tin thất thiệt về Vingroup, trong đó có tin đồn gần 5.000 nhân viên tập đoàn đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện.

Vingroup cho rằng các bài viết này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín mà còn được sử dụng để thu hút lượt theo dõi, phục vụ hoạt động kinh doanh yến sào của cá nhân này.

Tập đoàn hiện yêu cầu tòa án cấm chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn tiếp tục hành vi này và bồi thường thiệt hại. Ngay sau khi có thông tin đơn kiện của Vingroup đã tới Tòa cấp cao California, chủ tài khoản Hiền Nguyễn đã xóa toàn bộ nội dung đăng tải về tập đoàn.

Vingroup bắt đầu chiến dịch chống tin giả từ ngày 9/9 khi thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup; cùng các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.