Vingroup chính thức khởi kiện một chủ tài khoản lên tòa án Mỹ

Chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn bị cáo buộc phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh khi nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup.

Theo thông tin từ Vingroup, tập đoàn đã đệ đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan) có 409.000 người theo dõi lên Tòa cấp cao của California thuộc Los Angeles (Mỹ). Đơn kiện được gửi đi từ ngày 10/9.

Động thái này nằm trong chiến dịch pháp lý của Vingroup nhằm bảo vệ uy tín của tập đoàn sau khi bị nhiều cá nhân, tổ chức đăng tin sai sự thật, bịa đặt lên các nền tảng mạng xã hội.

Theo nội dung đơn kiện, chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn bị cáo buộc phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh khi nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup, trong đó có việc lan truyền tin đồn gần 5.000 nhân viên tập đoàn đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện. Vingroup cho rằng các bài viết này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín mà còn được sử dụng để thu hút lượt theo dõi, phục vụ hoạt động kinh doanh yến sào của cá nhân này.

Hiện tại, công ty đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn tiếp tục hành vi này và bồi thường thiệt hại.

Ngay sau khi có thông tin đơn kiện của Vingroup đã tới Tòa cấp cao California, chủ tài khoản Hiền Nguyễn đã xóa toàn bộ nội dung đăng tải về tập đoàn.

Trước đó, Vingroup cũng cho biết đã nộp hồ sơ khởi kiện chủ tài khoản mạng xã hội Phil Dong lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận. Tập đoàn cho biết thêm ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

Vingroup bắt đầu chiến dịch chống tin giả từ ngày 9/9 khi thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội. Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup; cùng các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.