Havertz là 'chìa khóa vạn năng' giúp Đức giải mã Paraguay

Kai Havertz có thể là nhân tố bùng nổ giúp Đức giải mã Paraguay, định đoạt tấm vé đi tiếp tại vòng 32 đội World Cup bằng đẳng cấp của ngôi sao lớn.

Havertz là niềm hy vọng trên hàng công tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Bước sang tuổi 27 ngay giữa chiến dịch World Cup 2026, Havertz không còn là một tài năng trẻ triển vọng. Anh đang đối diện ngưỡng cửa để trở thành điểm tựa lớn nhất trên hành trình chinh phục của bóng đá Đức.

Sau một mùa giải đầy biến động tại Arsenal, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao mang áo số 7 sẽ tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu sinh tử với Paraguay tại vòng 32 đội, diễn ra vào 3h30 sáng 30/6. Vậy điều gì khiến Havertz trở nên đặc biệt và tại sao anh lại là cái tên có thể định đoạt số phận trận đấu này?

Điểm mạnh của Havertz nằm ở sự "vô hình" nhưng cực kỳ hiệu quả. Với chiều cao 1,93 m, anh sở hữu thể hình của một trung phong cổ điển, nhưng lại mang trong mình dòng máu nghệ sĩ với nhãn quan chiến thuật của Mesut Ozil.

Sự đa năng này biến cầu thủ sinh năm 1999 thành một "bài toán không có lời giải" cho hàng phòng ngự đối phương. Anh có thể lùi sâu để kết nối lối chơi, dạt cánh để tạo khoảng trống, hoặc bất ngờ xâm nhập vùng cấm để dứt điểm.

Kai Havertz là nhân tố đáng chờ đợi của tuyển Đức trước Paraguay.

Chạm trán một Paraguay nổi tiếng với lối chơi phòng ngự lùi sâu, kỷ luật và không ngại va chạm đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ, Havertz chính là "chìa khóa vạn năng". Khả năng di chuyển không bóng của ngôi sao thuộc biên chế Arsenal sẽ kéo dãn các trung vệ đối phương, tạo điều kiện cho những vệ tinh xung quanh khai thác.

Đặc biệt, trong những thế trận bế tắc, khả năng không chiến và chọn vị trí thông minh của Havertz sẽ là vũ khí tối thượng từ các tình huống cố định. Dù từng đối mặt những hoài nghi về phong độ hay chấn thương tại Arsenal, không ai có thể phủ nhận anh là cầu thủ của những khoảnh khắc lớn.

Từ bàn thắng lịch sử giúp Chelsea vô địch Champions League đến những pha lập cứu vãn hy vọng cho tuyển Đức tại các giải đấu lớn trong quá khứ, ngôi sao mang áo số 7 luôn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Trận đấu với Paraguay là bàn cờ chiến thuật của sự kiên nhẫn. Với tính cách điềm tĩnh đến lạnh lùng và bản năng của một sát thủ trong hình hài một tiền vệ hào hoa, Havertz được kỳ vọng sẽ là người tung nhát dao quyết định, đưa "Die Mannschaft" giành vé đi tiếp và chính thức khẳng định tầm vóc của mình ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp.

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