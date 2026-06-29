Bóng đá Hàn Quốc vỡ trận từ thượng tầng

Thất bại ở World Cup 2026 không chỉ khiến Hong Myung-bo mất ghế, mà còn đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Hong Myung-bo rời ghế HLV trưởng tuyển Hàn Quốc sau một kỳ World Cup đầy thất vọng. Ông công bố quyết định từ chức trong cuộc họp báo tại Mexico hôm 28/6, không lâu sau khi đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích một thắng và hai thua.

Hong Myung-bo và cái kết khó tránh

Trên lý thuyết, Hàn Quốc có khởi đầu không tệ tại World Cup 2026. Chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở trận ra quân từng mở ra hy vọng về một suất vào vòng knock-out. Nhưng niềm tin ấy nhanh chóng biến mất sau hai trận thua cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi.

Điều khiến người hâm mộ giận dữ không chỉ là kết quả. Hàn Quốc rời giải trong hình ảnh nhạt nhòa, thiếu sức sống và gần như không có phương án rõ ràng khi bị đặt vào thế phải thắng.

Sau trận ra quân, Hàn Quốc không ghi thêm bàn nào. Hàng công bế tắc, tuyến giữa thiếu nhịp điều phối, còn toàn đội không cho thấy sự sắc bén cần có ở một sân chơi lớn.

Trận thua Nam Phi là điểm rơi của mọi chỉ trích. Đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng Hàn Quốc lại chơi thiếu ý tưởng và không tạo được áp lực đủ lớn. Trong một trận đấu quyết định số phận, đội bóng của Hong để lộ cảm giác lúng túng từ cách nhập cuộc đến những điều chỉnh trong trận.

Son Heung-min không đá chính trước Nam Phi, trận đấu khiến Hàn Quốc khép lại chiến dịch World Cup trong thất vọng.

Các quyết định nhân sự của Hong càng khiến dư luận khó hiểu. Son Heung-min không đá chính ở trận đấu sinh tử. Ở tuổi 33, Son không còn ở thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn là mũi tấn công có đẳng cấp và kinh nghiệm nhất của Hàn Quốc. Khi đội tuyển cần một điểm tựa để tạo khác biệt, việc Son ngồi ngoài từ đầu trở thành lựa chọn rất khó thuyết phục.

Hong cũng rút Kim Min-jae khỏi trận gặp Nam Phi, dù trung vệ này được xem là cầu thủ phòng ngự tốt nhất của đội. Trong khi đó, Cho Gue-sung, mẫu trung phong số 9 truyền thống, chỉ được tung vào sân khi thời gian không còn nhiều và thế trận đã trôi khỏi tầm kiểm soát.

Những quyết định ấy khiến Hong trở thành tâm điểm. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở tổng thể màn trình diễn của Hàn Quốc. Đội bóng này không cho thấy sự chuẩn bị đủ tốt, cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Họ bước vào trận đấu quan trọng nhất vòng bảng với dáng vẻ nặng nề, rồi rời sân trong cảm giác bất lực.

Áp lực dành cho Hong càng nặng vì quá khứ của ông với đội tuyển. Năm 2014, ông cũng là HLV trưởng khi Hàn Quốc gây thất vọng tại World Cup ở Brazil và không thắng nổi trận nào. Vì thế, quyết định tái bổ nhiệm ông vào năm 2024 vốn đã tạo nhiều tranh cãi.

Hong là một biểu tượng lớn của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng góp công quan trọng trong hành trình vào bán kết World Cup 2002, cột mốc đẹp nhất lịch sử bóng đá nước này. Nhưng hào quang cầu thủ không thể che lấp thất bại trên ghế huấn luyện. Hai kỳ World Cup với Hong trong vai trò HLV trưởng đều khép lại bằng nỗi thất vọng.

KFA mới là tâm bão

Nếu nhìn vào chuyên môn, việc Hong từ chức là hệ quả tất yếu. Nhưng phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc cho thấy cơn giận của dư luận không dừng ở chiếc ghế HLV trưởng. Thất bại tại World Cup 2026 mở ra cuộc tranh luận lớn hơn về cách bóng đá Hàn Quốc được vận hành.

Thất bại ở World Cup 2026 khiến KFA đối mặt làn sóng chỉ trích và yêu cầu cải tổ mạnh mẽ.

Tổng thống Lee Jae Myung công khai chỉ trích chương trình bóng đá quốc gia trên X. Ông nói mình “hoàn toàn bối rối” trước màn trình diễn của đội tuyển, đồng thời yêu cầu Bộ Thể thao điều tra toàn diện. Đáng chú ý, thông điệp của ông không chỉ nhắm vào kết quả thi đấu, mà còn đặt câu hỏi về quá trình bổ nhiệm nhân sự.

Ông Lee cho rằng có những quyết định “không phân định được giữa lợi ích công và lợi ích tư”, đồng thời đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung. Đây là cáo buộc rất nặng, bởi nó chạm thẳng vào điều người Hàn gọi là “cartel bóng đá”.

Cụm từ này ám chỉ một nhóm nhỏ những nhân vật có ảnh hưởng trong hệ thống thể thao, bị nghi ngờ phân chia quyền lực và cơ hội dựa trên quan hệ cá nhân thay vì năng lực. Sau thất bại ở World Cup, khái niệm ấy trở thành tâm điểm trong làn sóng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Giáo sư Shin Moon-sun của Đại học Myongji gọi KFA là một “sản phẩm lỗi” và cho rằng tổ chức này cần cải tổ sâu rộng. Theo ông, việc Hong rời ghế chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. “Ngay cả khi Hong từ chức, 'cartel' vẫn còn đó”, ông nói.

Nghị sĩ Song Young-gil cũng công kích KFA gay gắt, gọi tổ chức này là “kẻ thù lớn nhất” của bóng đá Hàn Quốc. Theo ông, đây không còn là thứ bóng đá phục vụ công chúng, mà là bóng đá của một nhóm lợi ích. Nhận định ấy càng gây chú ý khi ông nhắc lại quan điểm của Park Ji-sung, người cho rằng nỗi thất vọng ở World Cup năm nay là sự lặp lại của những sai lầm cũ.

Hàn Quốc sở hữu tập thể mạnh, nhưng dừng bước sớm tại World Cup 2026.

Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu cũng chịu nhiều sức ép. Ông từng bị chỉ trích khi đưa Hong trở lại ghế HLV trưởng vào năm 2024. Trước World Cup, Chung đã thông báo sẽ rời vị trí tại KFA. Nhưng sau cú ngã này, câu hỏi không chỉ là ai ra đi, mà là cơ chế nào đã để những quyết định gây tranh cãi tiếp tục lặp lại.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young cũng cho thấy chính quyền muốn biến thất bại này thành điểm khởi đầu cho cải cách. Ông đăng ảnh các cầu thủ Hàn Quốc cúi đầu rời sân và viết rằng chương trình đội tuyển quốc gia đang “sa lầy”, cần “bắt đầu lại từ con số 0”.

Cách nói ấy mạnh, nhưng không quá lời. Hàn Quốc không thiếu cầu thủ giỏi. Họ có Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan và nhiều gương mặt đã được kiểm chứng ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Vấn đề là một đội tuyển không thể đi xa nếu chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân.

Khi cách vận hành thiếu minh bạch, khi niềm tin vào thượng tầng bị bào mòn, tài năng trên sân cũng dễ bị lãng phí. Thất bại trước Nam Phi chỉ là kết quả cuối cùng trên bảng tỷ số. Thất bại lớn hơn nằm ở cảm giác người hâm mộ không còn tin rằng đội tuyển đang được dẫn dắt bởi những lựa chọn tốt nhất.

World Cup 2026 khép lại nhiệm kỳ của Hong, nhưng chưa khép lại cuộc khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc. Họ cần một HLV mới, nhưng quan trọng hơn là một cách làm mới.

Bóng đá Hàn Quốc từng viết nên câu chuyện đẹp ở World Cup 2002. 24 năm sau, họ phải trả lời câu hỏi khó hơn: làm sao thoát khỏi những quan hệ cũ để xây lại một đội tuyển đúng nghĩa.