Havertz dính chấn thương nặng

Tiền đạo Kai Havertz dự kiến phải ngồi ngoài thời gian dài do chấn thương đầu gối, khiến Arsenal rơi vào khủng hoảng lực lượng ngay đầu mùa giải.

Chấn thương của Havertz đặt ra thách thức lớn cho Arsenal.

The Athletic đưa tin tuyển thủ người Đức không tham gia buổi tập hôm 20/8 vì chấn thương đầu gối. Đội ngũ y tế của Arsenal chưa thể xác định chính xác thời gian nghỉ của cầu thủ 26 tuổi, nhưng tín hiệu ban đầu báo hiệu khả năng Havertz phải ngồi ngoài thời gian dài.

Hồi tháng 2, Havertz cũng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2024/25. Đội ngũ y tế của Arsenal lo ngại chân sút này tái phát chấn thương đầu gối, vấn đề thường gây ra cơn ác mộng với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp.

Như vậy, tân binh Viktor Gyokeres hiện là tiền đạo duy nhất khỏe mạnh của HLV Mikel Arteta. Gabriel Jesus vẫn đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải vào tháng 1 và dự kiến chỉ trở lại vào đầu năm 2026.

Chấn thương của Havertz đẩy Arsenal vào cuộc khủng hoảng hàng công và nhiều khả năng phải mua tân binh để bù đắp. Trong trận đấu mở màn Premier League với Manchester United, Havertz vào sân thay Gyokeres ở phút 60.

Kể từ khi chuyển từ Chelsea đến Arsenal vào mùa hè 2023, cầu thủ người Đức đã ra sân 88 lần và ghi 29 bàn, được HLV Arteta xem như phương án chất lượng cho vị trí trung phong. Dù Arsenal đã chiêu mộ Gyokeres, HLV Arteta nhiều lần nhấn mạnh Havertz vẫn được cân nhắc cho vị trí trung phong trên hàng công.