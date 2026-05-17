Hậu vệ Man City ngủ gục khi cả đội mừng vô địch

Tâm điểm trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch FA Cup của Man City thuộc về hậu vệ Rayan Ait-Nouri với khoảnh khắc hài hước trên xe bus của đội.

Hôm 16/5, Man City đánh bại Chelsea 1-0 tại Wembley nhờ pha lập công của Antoine Semenyo. Đây là danh hiệu thứ hai của đội bóng thành Manchester trong mùa giải, sau chức vô địch Carabao Cup cách đây hai tháng.

Sau trận đấu, các cầu thủ Man City tổ chức ăn mừng cuồng nhiệt trên xe bus trong lúc trở về Manchester. Tân binh Rayan Cherki đã ghi lại không khí sôi động bên trong xe, khi nhiều cầu thủ cùng hát vang ca khúc “Billie Jean” của Michael Jackson.

Ait-Nouri ngủ gục trên xe bus.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí náo nhiệt đó, Ait-Nouri lại chọn cách thư giãn đầy bất ngờ. Hậu vệ của Man City bị bắt gặp đang ngủ ngon lành dù không ra sân ở trận chung kết gặp Chelsea. Cherki sau đó hướng máy quay về phía đồng đội để trêu đùa, khiến Ait-Nouri tỉnh giấc và mỉm cười đầy tinh nghịch trước ống kính.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng hài hước từ người hâm mộ Man City. Không ít CĐV cho rằng Ait-Nouri đã quá quen với cảm giác chiến thắng nên có thể ngủ ngon ngay giữa buổi tiệc ăn mừng.

Dù vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nghỉ ngơi của hậu vệ 24 tuổi là điều cần thiết khi Man City đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của HLV Pep Guardiola còn hai trận quan trọng tại Premier League gặp Bournemouth và Aston Villa trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

