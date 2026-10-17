Hậu trường vận hành livestream chuyên nghiệp tại TopMus Entertainment

Điều gì tạo nên thành công cho TopMus Entertainment - đại lý Việt Nam duy nhất khu vực Đông Nam Á và Trung Á nhận giải TikTok LIVE Creator Networks Global Summit 2026?

Với phần lớn người xem, một phiên livestream hiện lên qua lời dẫn dắt, cuộc trò chuyện, tiếng hát và dòng bình luận chạy liên tục trên màn hình. Phía sau sự sôi động ấy là định hướng từ đại lý cùng sự phối hợp của cả đội ngũ, từ nhân sự vận hành đến nhà sáng tạo nội dung.

Đây cũng là nền tảng giúp TopMus Entertainment (TopMus) tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Hồi tháng 9, TopMus là đại diện Việt Nam duy nhất trong 6 đơn vị nhận danh hiệu “Đại lý xuất sắc toàn cầu năm 2026” tại TikTok LIVE Creator Networks Global Summit 2026 (tạm dịch Hội nghị toàn cầu về mạng lưới đại lý TikTok LIVE 2026). Theo đại diện TopMus, đội ngũ khoảng 30 nhân sự vận hành của đại lý hiện hỗ trợ khoảng 1.000 nhà sáng tạo trên toàn cầu, với nội dung livestream tập trung vào ca hát, trò chuyện và giải trí tương tác.

Chuẩn bị từng chi tiết trước giờ lên sóng

Tại TopMus, một buổi livestream bắt đầu từ trước khi bật máy và bước đầu tiên từ việc tìm kiếm và phát triển đúng nhà sáng tạo. Thay vì tìm kiếm theo hướng “chọn mặt gửi vàng”, chiến lược của TopMus nằm ở việc xác định tiềm năng và định hướng phát triển lâu dài cho từng nhà sáng tạo nội dung. Ở giai đoạn đầu, đơn vị phân tích điểm mạnh, điểm yếu của nhà sáng tạo để xây dựng lộ trình riêng biệt, giúp họ sẵn sàng trước khi bấm máy.

Tập thể TopMus Entertainment trong sự kiện Gala “Spark Up The Future” đầu năm nay.

Theo ông Trần Viết Tín - Founder kiêm CEO của TopMus Entertainment, hành trình “mài ngọc” này được chia thành 2 giai đoạn. “Trong 7 ngày đầu tiên, nhà sáng tạo tập trung xây dựng nền móng, làm quen tính năng LIVE trên TikTok. Sang giai đoạn từ 7 đến 30 ngày, nội dung huấn luyện được nâng cao để tập trung hướng dẫn chuyên môn về kỹ năng giữ chân khán giả, nghệ thuật giao lưu PK và chiến lược gây dựng cộng đồng người hâm mộ”, ông chia sẻ.

Hoạt động huấn luyện cho nhà sáng tạo nội dung đồng hành TopMus.

Đại diện TopMus nhấn mạnh người quản lý có vai trò đồng hành, giữ cho hoạt động đi đúng lộ trình qua từng cột mốc và cùng nhà sáng tạo tối ưu hóa hiệu suất livestream, truyền cảm hứng trong công việc.

Ông Trần Viết Tín, Founder kiêm CEO của TopMus Entertainment.

Đồng hành sát sao trong phiên livestream

Sau khâu chuẩn bị, khi buổi live bắt đầu, đội ngũ quản lý chuyển sang vai trò “trợ lý hậu trường”. Họ túc trực xuyên suốt để xử lý sự cố kỹ thuật và cập nhật nhanh hoạt động trên TikTok LIVE. Nhờ vậy, nhà sáng tạo có thể giữ năng lượng, tập trung biểu diễn và kết nối khán giả, đảm bảo chất lượng nội dung.

Chia sẻ từ phiên live của Namnamagate, nhà sáng tạo chuyên về âm nhạc hợp tác TopMus, cho biết: “Nhờ sự chuẩn bị của cả đội trước giờ lên sóng, tôi chỉ cần chú tâm vào việc giữ nhịp cảm xúc, tham gia hoạt động trong buổi live với 100% năng lượng để giữ chân và tương tác với người hâm mộ”.

Namnamagate, nhà sáng tạo chuyên về âm nhạc hợp tác TopMus.

Tuy nhiên, phát sóng trực tiếp luôn tiềm ẩn tình huống ngoài kịch bản, chẳng hạn bầu không khí giữa khán giả và nhà sáng tạo bất ngờ trở nên căng thẳng. Nhắc lại sự cố tương tự, nhân sự vận hành tại TopMus chia sẻ rằng yếu tố quyết định nằm ở sự nhạy bén và thấu hiểu tính cách của từng người. Khi xung đột xuất hiện, ê-kíp hậu trường ưu tiên “hạ nhiệt” ngay, kịp thời điều hướng tương tác theo chiều tích cực, bảo vệ hình ảnh nhà sáng tạo và đảm bảo trải nghiệm vui vẻ và an toàn cho cộng đồng.

Liên tục trau dồi sau mỗi buổi live

Phiên phát sóng kết thúc không đồng nghĩa công việc dừng lại. Mỗi phiên đều được theo dõi, đánh giá, báo cáo hàng ngày, nhằm ghi nhận hiệu suất hoạt động, nhận diện khó khăn và đưa ra hướng hỗ trợ cho từng nhà sáng tạo bởi TopMus và đội ngũ vận hành.

Nhân sự đội ngũ vận hành TopMus cho biết: “Bên cạnh là đồng nghiệp, tôi cũng cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần cho nhà sáng tạo để lắng nghe tâm sự và áp lực của họ”.

Nhân sự trong đội ngũ vận hành hỗ trợ cho nhà sáng tạo trước lúc livestream.

Ngoài công việc, đội ngũ vận hành còn trở hậu phương vững chắc cho nhà sáng tạo đằng sau màn hình live. Môi trường này phản ánh hướng đi của TopMus trong việc xây dựng đại lý LIVE có quy trình, tiêu chuẩn và dữ liệu hỗ trợ.

Tương lai xa hơn, TopMus tiếp tục kiên định với 3 trụ cột gồm phát triển con người, chuẩn hóa hệ thống và xây dựng văn hóa cộng đồng. Đơn vị sẽ đầu tư vào tài năng Việt giúp nhà sáng tạo nội dung tự tin, mở rộng kết nối quốc tế và xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành.

Câu chuyện của TopMus phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa của mô hình đại lý live tại Việt Nam. Sự đầu tư vào quy trình vận hành, tư duy quản trị cùng định hướng dài hạn giúp đơn vị xây dựng môi trường làm việc ổn định cho nhân sự, đồng thời góp phần đưa ngành livestream giải trí trong nước đến gần hơn với thị trường quốc tế.