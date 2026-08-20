Đại lý lọt top 3 chương trình thưởng tháng 5 của TikTok LIVE

Trong chương trình thưởng tăng bậc tháng 5 của TikTok LIVE, VIRALX lọt top 3 đại lý, khẳng định năng lực vận hành và môi trường livestream năng động, chuyên nghiệp.

Trong danh sách top 3, VIRALX là đại lý live hoạt động tại Việt Nam từ năm 2024, sở hữu mạng lưới hỗ trợ hơn 500 nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Đại lý mong muốn xây dựng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và bền vững thông qua chính sách hỗ trợ giúp nhà sáng tạo nội dung nâng cao kỹ năng, từ đó tạo dựng sự nghiệp ổn định trong ngành livestream giải trí.

Từ top 3 chương trình thưởng tăng bậc đến dấu ấn trong cộng đồng TikTok LIVE

Trước thành tựu tháng 5, VIRALX từng đạt “Growth Pioneer Award” tại sự kiện TikTok LIVE Vietnam Year-End 2025 và thường xuyên góp mặt trong top 10 chương trình lớn của TikTok. Thành tích của VIRALX cho thấy sự phát triển chung của cộng đồng LIVE tại Việt Nam. Thông qua chương trình thúc đẩy từ nền tảng, các đại lý live có sân chơi lành mạnh, tích cực giúp tạo động lực để họ cùng nhà sáng tạo nội dung đầu tư nhiều hơn vào nội dung, từ đó mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

Chia sẻ về kết quả trên, đại diện VIRALX cho biết: “Thông qua chương trình lần này, chúng tôi muốn nhấn mạnh năng lực của đại lý live nằm ở khả năng đồng hành và hỗ trợ thiết thực cho nhà sáng tạo nội dung. Tại VIRALX, chúng tôi luôn cân nhắc lộ trình phát triển của nhà sáng tạo nội dung trong mọi hoạt động để họ có thể xây dựng sự nghiệp ổn định và bền vững trong ngành livestream với tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm”.

VIRALX là đại lý nằm trong top 3 bảng xếp hạng chương trình thưởng tăng bậc tháng 5 của TikTok LIVE.

Có thể thấy, hoạt động như chương trình thưởng tăng bậc hàng tháng là cơ sở để thể hiện năng lực vận hành thực tế của đại lý live, trong đó, VIRALX là ví dụ. Đây cũng là thước đo giúp khẳng định giá trị thương hiệu cho những đại lý có định hướng phát triển bài bản và dài hạn.

Nhờ đạt được thứ hạng cao trong chương trình, VIRALX còn được TikTok LIVE vinh danh trên biển quảng cáo ngoài trời tại khu vực Bến Bạch Đằng, giúp gia tăng độ nhận diện và tạo sự thu hút của cộng đồng với nhà sáng tạo nội dung khác. Thành công này đã giúp VIRALX khẳng định vị trí trong cộng đồng livestream giải trí về khả năng dẫn dắt đội nhóm và năng lực vận hành của đại lý live.

VIRALX được vinh danh trên biển quảng cáo ngoài trời tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Lấy sự phát triển của nhà sáng tạo làm nền tảng vận hành

VIRALX cho biết thành tích trên là kết quả từ quá trình nỗ lực và chuyển đổi mô hình hoạt động thời gian qua. Trước đó, đơn vị được vận hành bởi đội ngũ nhân sự khiêm tốn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm làm việc trong quá trình vận hành. Ở giai đoạn đầu, mô hình này mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nhưng khi quy mô nhân sự và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung dần mở rộng, việc quản trị thủ công bắt đầu bộc lộ hạn chế.

Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường livestream, tháng 6, VIRALX quyết định tái cấu trúc, hệ thống hóa mô hình vận hành, đặt trọng tâm vào con người. Đơn vị tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào xây dựng đội ngũ chuyên viên, phân bổ nhân sự khoa học ở khâu tuyển dụng, đào tạo đến hỗ trợ phát triển cho từng cá nhân, đảm bảo môi trường công việc có hiệu suất cao và hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung một cách tốt nhất.

Ở khâu vận hành, VIRALX áp dụng phương pháp ứng dụng thực tế để đội ngũ thấu hiểu khó khăn của nhau. Đơn vị khuyến khích đội ngũ vận hành tự tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm công việc livestream để họ hiểu hơn áp lực và nhịp độ thực tế của nhà sáng tạo nội dung. Từ đó, đội ngũ vận hành có thể tư vấn và hỗ trợ chính xác trong quá trình livestream cùng nhà sáng tạo nội dung.

Song song, ở khía cạnh con người, VIRALX tập trung vào tính ổn định và tần suất phát sóng đều đặn của nhà sáng tạo nội dung. Đơn vị tạo động lực và đồng hành dài hạn cùng nhà sáng tạo nội dung thông qua chính sách nội bộ về khen, thưởng, áp dụng quy trình huấn luyện bài bản, từ chỉ dẫn cho người mới tham gia, hướng dẫn thao tác hàng ngày, phân tích đánh giá dữ liệu, cho đến tổ chức huấn luyện chuyên sâu.

Tiếp nối kết quả tích cực từ chương trình tháng 5, VIRALX định hướng tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự vận hành và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để hỗ trợ cho nội dung trên nền tảng. Xa hơn, mục tiêu của VIRALX còn là việc đóng góp vào sự phát triển bền vững cùng hệ sinh thái livestream của TikTok LIVE tại Việt Nam.