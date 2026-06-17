ShopeeVIP đón sinh nhật đầu tiên, tung ưu đãi hấp dẫn đến hết tháng 6

Từ livestream cùng nghệ sĩ khách mời, voucher thêm mới mỗi ngày đến deal giá tốt, ShopeeVIP mang đến người dùng trải nghiệm mua sắm tiện lợi, thú vị trong tháng sinh nhật.

Với loạt ưu đãi được triển khai trong nửa cuối tháng 6, chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 1 tuổi của ShopeeVIP hứa hẹn mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thú vị cho người dùng.

“Đại tiệc” livestream mừng ShopeeVIP tròn 1 tuổi

Tâm điểm của chuỗi hoạt động mừng sinh nhật ShopeeVIP là phiên livestream diễn ra lúc 11h ngày 20/6 trên Shopee Live, với sự đồng hành của Ngọc Phước và nhóm nhạc UPRIZE.

Hàng loạt ưu đãi được “mở khóa” trong livestream, gồm voucher ShopeeVIP giảm đến 30% và nhiều deal hấp dẫn. Đặc biệt, khi theo dõi và thực hiện đầy đủ thao tác theo thể lệ được công bố trong livestream, 10 người xem may mắn có cơ hội trúng gói ShopeeVIP thời hạn 12 tháng miễn phí.

Bên cạnh sức hút từ loạt ưu đãi, livestream ngày 20/6 còn mang đến những phút giây giải trí cuối tuần cho người xem khi có sự tham gia của Ngọc Phước và UPRIZE. Với sự ăn ý được thể hiện qua nhiều chương trình của Shopee, Ngọc Phước cùng các thành viên UPRIZE hứa hẹn có thêm nhiều màn tương tác, “so kè” thú vị trong livestream để khuấy động không khí sinh nhật ShopeeVIP.

Ngoài ra, cũng trong tháng 6 - tháng sinh nhật ShopeeVIP, người dùng có thể theo dõi và mua sắm tại livestream của Diệp Lê, Sam, Ninh Dương Story để nhận voucher đến 30% cùng nhiều đặc quyền dành cho hội viên ShopeeVIP.

Độc giả lưu lịch livestream mừng sinh nhật ShopeeVIP 1 tuổi vào trưa 20/6, kết hợp theo dõi livestream sắp tới để khám phá thêm nhiều ưu đãi và quyền lợi.

Chuỗi ưu đãi cho hội viên ShopeeVIP

Bên cạnh loạt livestream, ShopeeVIP mang đến chuỗi ưu đãi kéo dài xuyên suốt dịp sinh nhật tháng 6. Cụ thể, từ nay đến 20/6 và từ 25/6 đến 30/6, người dùng ShopeeVIP có cơ hội nhận voucher giảm đến 25% được thêm mới mỗi ngày (xem thêm điều khoản và điều kiện ShopeeVIP tại mục “Tôi” trên ứng dụng Shopee). Song song đó, vào ngày 20/6, 24/6 và 25/6, ShopeeVIP cũng mở bộ sưu tập deal giá tốt cho nhiều nhóm sản phẩm tại khung giờ nhất định gồm 0h, 12h, 15h, 19h.

Nhiều ưu đãi đang đợi hội viên ShopeeVIP trong nửa cuối tháng 6.

Đặc biệt, ShopeeVIP còn gửi thêm voucher giảm đến 40% sẵn trong “Ví voucher” dành riêng cho người dùng mới đăng ký, áp dụng từ nay đến hết 20/6 với số lượng có hạn.

Ngoài ưu đãi kể trên, hội viên ShopeeVIP cũng có thể tận hưởng quyền lợi từ đối tác, ưu đãi trên ShopeeFood cùng nhiều chương trình quà tặng đi kèm khác. Người dùng đăng ký ShopeeVIP để không bỏ lỡ đặc quyền cho hội viên trong dịp sinh nhật này cũng như mùa mua sắm lớn sắp tới.

Độc giả truy cập tại đây để xem thêm thông tin về ShopeeVIP và cách thức đăng ký gói.