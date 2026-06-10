Topmus Entertainment đạt top 1 Đông Nam Á và Trung Á tại SEA & CCA

Tại giải đấu đại lý cấp khu vực SEA & CCA - TCN Clash Legends Track mùa 3 năm 2026, Topmus Entertainment ghi tên Việt Nam lên bảng vàng top 1 TCN Clash Legends Track.

Tại hạng mục TCN Clash - Legends Track, nơi quy tụ đại lý TikTok Live có quy mô lớn và yêu cầu cao về hiệu suất, TopMus Entertainment - đại lý livestream đến từ Việt Nam - vươn lên vị trí dẫn đầu khu vực SEA & CCA.

Topmus không “quản lý” nhà sáng tạo

Topmus chọn đầu tư vào con người như nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Từ người chưa từng đứng trước camera đến nhà sáng tạo chuyên nghiệp có thể duy trì buổi live 4-6 tiếng với tỷ lệ donate ổn định, toàn bộ hành trình đó được thiết kế có chủ đích, không phải để cho số phận quyết định.

Mỗi cá nhân có xuất phát điểm, thế mạnh và tốc độ phát triển khác nhau. Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật sẵn có, Topmus tập trung xây dựng môi trường phù hợp để nhiều người có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy tiềm năng.

Khẳng định vị thế với thành tích top 1 SEA & CCA

Topmus Entertainment được thành lập từ năm 2021, là hệ sinh thái phát triển nhà sáng tạo hàng đầu Việt Nam, chuyên tuyển chọn, đào tạo và quản lý nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok Live. Sau hơn 5 năm hoạt động, hệ sinh thái chuyên biệt trong lĩnh vực TikTok Live của Topmus Entertainment ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Cúp top 1 TCN Clash Legends Track của Topmus dẫn đầu khu vực SEA & CCA.

Điểm đáng chú ý trong kết quả của Topmus tại SEA FEST 2026 không phải thứ hạng, mà là cách để đạt thứ hạng đó. Nếu trước đây, sự nổi bật của vài cá nhân có thể tạo ra sức ảnh hưởng ngắn hạn, yếu tố quyết định nằm ở khả năng tổ chức và vận hành đồng bộ của cả hệ sinh thái đại lý livestream.

Đây là lần đầu tiên một đại lý TikTok LIVE từ Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng khu vực bao gồm cả Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand và khối CCA.

Điều đó không chỉ là niềm tự hào quốc gia. Đó là tín hiệu kinh doanh rõ ràng: mô hình phát triển nhà sáng tạo livestream theo hướng hệ thống được TopMus tiên phong tại Việt Nam đang được thị trường khu vực kiểm chứng và công nhận.

Topmus phủ sóng tại địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam.

Triết lý định vị của Topmus có thể tóm gọn trong câu: “Đừng kể về thương hiệu, hãy để 10.000 người kể thay bạn”. Theo doanh nghiệp, kết quả đạt được của nhà sáng tạo là một trong những yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Topmus từng bước xây dựng hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Topmus đầu tư vào các trụ cột vận hành gồm: Tuyển dụng nhà sáng tạo có tiềm năng đào tạo chuyên nghiệp theo lộ trình cá nhân hóa, tổ chức sự kiện định kỳ để tạo áp lực thi đua lành mạnh, setup kỹ thuật chuyên nghiệp với tổng đầu tư thiết bị đến 5.000 USD .

Topmus vươn lên vị trí dẫn đầu

Việc Topmus Entertainment vươn lên dẫn đầu khu vực SEA & CCA tại TCN Clash Legends Track không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là tín hiệu cho thấy khoảng cách về năng lực vận hành giữa các thị trường trong khu vực được thu hẹp. Mô hình phát triển nội dung trong nước đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Lãnh đạo Topmus nhận giải thưởng top 1 TCN Clash Legends Track của Tiktok Live tại Kazakhstan.

Tại Việt Nam, nghề idol livestream hiện không có giáo trình chuẩn quốc gia. Topmus đang xây dựng bộ giáo trình và hệ thống đào tạo riêng không phải để trình lên Bộ Giáo dục, mà nhằm kiểm soát chuẩn chất lượng trong hệ sinh thái và trở thành đơn vị tham chiếu khi ngành cần tiếng nói chính thức.

Hiện tại, tiềm năng thị trường idol livestream không nằm chỉ ở TP.HCM hay Hà Nội. Mô hình tuyển idol livestream tại nhà, tuyển idol livestream online cho phép Topmus khai thác tệp nhà sáng tạo tiềm năng ở thị trường đang phát triển, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn nhưng khao khát nghề nghiệp thu nhập cao không kém.

Hình ảnh cờ mang tên Việt Nam sánh ngang các nước trên thế giới.

Đơn vị nào nắm dữ liệu vận hành của ngành sẽ là đơn vị được tham vấn khi chính sách thay đổi, khi nhà đầu tư muốn tìm hiểu thị trường hoặc khi báo chí cần nguồn thông tin đáng tin cậy. TopMus đang hướng đến vai trò đó, trở thành kho dữ liệu thực tiễn của kinh tế sáng tạo Việt Nam thông qua việc tiên phong ứng dụng AI vào vận hành quy trình đào tạo nhà sáng tạo nội dung.

Đối với những ai tìm kiếm nhà sáng tạo live chuyên nghiệp, bền vững và có lộ trình rõ ràng, Topmus cung cấp lộ trình đào tạo có cấu trúc, môi trường vận hành chuyên nghiệp và hệ sinh thái đã được kiểm chứng tại khu vực.