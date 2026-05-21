Khi người tiêu dùng chọn ‘mua từ CEO’ thay vì quảng cáo

Livestream giờ đây vượt qua khuôn khổ của giao dịch nhỏ lẻ để trở thành kênh bán hàng giá trị cao, nhất là khi người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp lên sóng.

Thay vì chỉ giữ vai trò điều hành phía sau, Lê Mai - CEO thương hiệu trang sức LuxJy Jewelry - trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu và tư vấn sản phẩm trang sức kim cương thiên nhiên.

Khi CEO bước ra “tiền tuyến” bán hàng

Trong mô hình kinh doanh truyền thống, CEO thường tập trung vào chiến lược dài hạn và vận hành hệ thống. Tuy nhiên, sự phát triển của nền tảng số làm thay đổi vai trò này.

Tại LuxJy Jewelry, CEO không chỉ là người định hướng mà còn trực tiếp tương tác với khách hàng. Trên các phiên livestream, CEO Lê Mai giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và tư vấn lựa chọn trang sức phù hợp nhu cầu cá nhân.

Chị Lê Mai - CEO thương hiệu trang sức LuxJy Jewelry.

Cách tiếp cận này mở ra kênh kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng, nơi thông tin được truyền tải cụ thể hơn, không qua trung gian.

Hình thức bán hàng “lạ mà quen”

Livestream là kênh bán hàng “sinh sau đẻ muộn” tại Việt Nam, nhưng cùng với tốc độ phát triển của nền tảng mạng xã hội, hình thức này không còn là khái niệm lạ trong thương mại điện tử. Đáng chú ý, quy mô và giá trị giao dịch qua livestream cũng ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

Theo ghi nhận từ hoạt động kinh doanh của LuxJy Jewelry, các phiên livestream thu hút lượng lớn người xem, ghi nhận nhiều đơn hàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi tiêu trực tuyến, miễn là họ được cung cấp đầy đủ thông tin và cảm thấy tin tưởng vào người bán, đặc biệt khi nhà sáng lập thương hiệu trực tiếp giới thiệu sản phẩm.

Hướng đi dài hạn của thương hiệu

Ngoài vai trò là công cụ bán hàng, livestream còn là bài kiểm tra năng lực toàn diện của người bán, từ khả năng giao tiếp trực tiếp, xử lý tình huống, đến việc duy trì sự minh bạch trong thời gian thực. Với sản phẩm giá trị cao như kim cương thiên nhiên, áp lực truyền tải thông tin chính xác và rõ ràng càng trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với quảng cáo, yếu tố con người trở thành điểm tựa quan trọng trong hành vi mua sắm. Đặc biệt với ngành trang sức kim cương - nơi quyết định mua hàng gắn liền yếu tố tin cậy - sự hiện diện của đại diện thương hiệu mang lại cảm giác an tâm cho người mua.

LuxJy lựa chọn để CEO trở thành “bảo chứng niềm tin”, trực tiếp đồng hành và kết nối với khách hàng.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào KOL hay gương mặt đại diện bên ngoài, các thương hiệu trang sức cao cấp nói chung và LuxJy nói riêng chọn để CEO trở thành “bảo chứng niềm tin”, trực tiếp đồng hành và kết nối với khách hàng

Định hướng này nhằm thúc đẩy doanh số trước mắt, hướng đến mục tiêu dài hạn là xây dựng LuxJy Jewelry trở thành thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên gắn liền trải nghiệm trực tiếp và hệ sinh thái nội dung số.

Trong bối cảnh niềm tin trở thành “đơn vị tiền tệ” mới của thương mại, việc người lãnh đạo bước ra “tuyến đầu” có thể sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn mới của các thương hiệu muốn đi đường dài.