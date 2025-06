Hậu Giang công bố kết quả kiểm tra lò mổ C.P. bị tố có heo bệnh

Hậu Giang không xảy ra bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch từ tháng 3 đến tháng 7/2022. Cơ sở Dững - Nga cũng không đăng ký kiểm dịch động vật đến Sóc Trăng giai đoạn 25/3-1/4/2022.

Bên ngoài cơ sở giết mổ Dững - Nga gia công cho Công ty C.P. tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: X.H.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hậu Giang vừa có công văn phúc đáp Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân liên quan đến sản phẩm của CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Theo đó, Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang đã thành lập đoàn kiểm tra, gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lâu, môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang; Thanh tra Sở NN&MT; Chi cục Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản.

Kết quả kiểm tra cho thấy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022 không xảy ra bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, ở cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga và Nguyễn Đan Hậu Giang, gia súc, gia cầm lưu chuồng chờ giết mổ đều có nguồn gốc rõ ràng, không có dấu hiệu, triệu chứng của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Thân thịt heo trong hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, đề thời gian chụp 2h25 và 2h28 ngày 26/3/2022, được giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga tại ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Cơ sở này đang ký hợp đồng giết mổ gia công cho CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.

"Trong quá trình thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, nhân viên thú y phát hiện 2 mảng thân thịt heo không đảm bảo vệ sinh thú y (với trọng lượng 72,6 kg) nên yêu cầu nhân viên của Công ty C.P. cùng phối hợp xử lý vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định.

Nhân viên Công ty C.P đã chụp hình và gửi lên nhóm chat báo cáo lãnh đạo và được sự đồng ý cho xử lý vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga bằng hình thức luộc và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản.

Mặt khác, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, từ ngày 25/3/2022 đến ngày 1/4/2022, cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga không đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật từ tỉnh Hậu Giang về tỉnh Sóc Trăng.

Các công tác kiểm tra, xác minh được triển khai sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng của ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi) - cựu nhân viên của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) - từ sáng 30/5.

Ông cho biết: "Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng".

Đáng chú ý, theo bài viết này, những mảnh heo, gà bệnh không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như (nổi đốm đỏ, áp xe, mủ) và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún hoặc có mùi hôi thối mà vẫn được gửi về cửa hàng Fresh Shop để bán...

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 4 cửa hàng Fresh Shop trên địa bàn, kết quả cho thấy 3 cơ sở đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang cũng đồng thời phối hợp, do bức ảnh heo bệnh trong bài tố của ông Ngân được ghi chú địa điểm tại Hậu Giang.

Trong quá trình các địa phương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của ông Ngân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Tối 4/6, ông Ngân đã làm việc với cơ quan công an, theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sóc Trăng.