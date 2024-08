Hari Won, Diệp Lâm Anh bị phản ứng

Ở vai trò giám khảo cuộc thi nhảy, Hari Won, Diệp Lâm Anh bị nhận xét chấm điểm quá cảm tính, thiếu chuyên môn.

Tập mới nhất của Nữ hoàng vũ đạo đường phố vừa lên sóng và Hari Won trong vai trò giám khảo tiếp tục bị phản ứng. Lý do là các nhận xét của Hari Won với thí sinh được cho là chưa thuyết phục, thiếu chuyên môn. Chưa kể, lối nhận xét của nữ ca sĩ cũng gây khó hiểu, không thoát ý.

“Bản thân Hari cảm thấy, cái mắt của mình sẽ nhìn vào Balienzz nhiều hơn”, "Cái đầu em rõ ràng nằm ở đây, xoay cái sang bên kia luôn, trời ơi, tưởng là dị nhân luôn”, "Thần thái của em rất ra hồn", “Lu sở hữu cơ thể rất châu Âu”... là những nhận xét của Hari Won trong tập 2. Việc lựa chọn đội chiến thắng của Hari Won cũng được nhận xét là cảm tính nhiều hơn chuyên môn.

Trong khi đó, Diệp Lâm Anh lại gây tranh cãi thiên vị. Theo khán giả, Diệp Lâm Anh ưu ái đội HNXG và thường cho điểm đội này, dù trong trận đấu của Lu (FED) với Kyy (HNXG), Lu được khen ngợi nhiều hơn. Ở trận đấu này, Diệp Lâm Anh giải thích lý do chọn Kyy: “Hai bạn khá ngang tài ngang sức nhưng Kyy có màu đặc biệt hơn so với từ đầu tới giờ. Do đó, chị chọn Kyy”. Chính Lu cũng nói cô không phục khi Diệp Lâm Anh cho đối thủ một điểm chỉ vì màu mới. Cộ và Chéc của đội FED cũng tỏ ra khó hiểu: “Vì khác màu?”.

Cách chấm điểm của Hari Won và Diệp Lâm Anh gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Ở vòng đấu của EnV (trưởng nhóm HNXG) với Đỗ Linh (Oops), nhiều khán giả cũng cho rằng EnV không xứng đáng chiến thắng. Chưa kể, EnV lặp lại động tác qua nhiều phần thách đấu khác nhau. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh vẫn dơ thẻ cho EnV. Ở phần đấu giữa Chéc với EnV, Diệp Lâm Anh đưa phiếu hòa.

“Mình thích HNXG nhưng đoạn của Lu và Kyy thì mình nghĩ Lu xứng đáng chiến thắng hơn. Động tác của Lu rất clean và mình thấy phần nhận xét của Diệp Lâm Anh nghe không thuyết phục”, “Lu nhảy hay mà thua, còn ban giám khảo không hiểu chấm kiểu gì”, “Tôi tin anh Wootae hơn 2 người phụ nữ ngồi bên cạnh”, “Cá nhân mình thấy Diệp Lâm Anh hơi thiên vị về HNXG”... là một số bình luận của khán giả.