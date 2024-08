Anh Tú Atus 'gây hấn'

Về chung đội một anh trai mạnh như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus càng tự tin. Ở tập 7, nam diễn viên thậm chí tuyên bố đội anh như boy band toàn cầu.

HIEUTHUHAI nói anh chọn Anh Tú Atus vì “cần sự phông bạt trong một chương trình giải trí” hay “‘gáy’ nhiều quá mà chưa lần nào được thắng”. Đương nhiên, đó chỉ là “mảng miếng” hài hước giữa các anh trai để chương trình thêm thú vị. Nhưng đúng là từ tập đầu tới giờ, đội của Anh Tú Atus chưa thắng lần nào dù các tiết mục đều lôi cuốn. HIEUTHUHAI thậm chí nói về đàn anh: "Tôi thấy anh Atus giống Gien Nỳ trong 2 ngày một đêm. Đi tới đâu là xui xẻ tới đó".

Với live stage 3, khi đã về chung đội, HIEUTHUHAI tuyên bố “Anh Tú Atus lần này có cơ sở để ‘gáy’”. Tiết mục Ngáo ngơ, “cơ sở” mà HIEUTHUHAI nhắc đến được phát trong tập 7 lên sóng tối 3/8. Đây là tiết mục vui tươi, năng lượng tích cực, bắt tai nhưng chưa đột phá.

Cách HIEUTHUHAI "cứu" Anh Tú Atus

Live stage 3 tiếp tục gồm 2 lượt thi đấu, lượt đầu là cho 6 tiết mục nhóm và tiếp theo là đấu vũ đạo. Ở lượt đấu đầu, đội của HIEUTHUHAI tiếp tục trình diễn đầu tiên. Mỗi khán giả có một phiếu bình chọn cho anh trai bất kỳ.

Trên sân khấu của live stage 3, Anh Tú Atus tiếp tục tỏ ra tự tin. Trước khi đội của anh trình diễn, nam diễn viên tuyên bố: “Không chỉ khán giả yêu thích visual đội em đâu mà tất cả anh trai ở đây cũng phải áp lực”. Lời nói của ông xã Diệu Nhi khiến Negav từ hậu trường thốt lên: “Sao anh cứ gây hấn hoài vậy”. Chưa dừng ở đó, Anh Tú Atus còn nhắn nhủ các anh trai khác hãy lấy điện thoại ra quay để xem một nhóm nhạc toàn cầu là như thế nào.

Team HIEUTHUHAI gồm nam rapper, Anh Tú Atus, Erik, Jsol kết hợp với khách mời Orange biểu diễn ca khúc Ngáo ngơ. Như HIEUTHUHAI chia sẻ, Ngáo ngơ là một “đề bài” khó nhưng đội anh buộc phải nhận bởi họ không còn lựa chọn nào khác khi là nhóm có số điểm thấp nhất trong vòng chọn bài hát trước đó. HIEUTHUHAI “giải” đề bài khó đó khá tốt, biến nó thành một tiết mục bắt tai, dễ nghe, đáng yêu.

Tiết mục không quá xuất sắc, khách mời và 4 thành viên trong nhóm cũng chưa đủ gắn kết, liền mạch nhưng tổng thể tròn trịa, catchy và vui tươi. Ý tưởng dàn dựng sân khấu, từ màu sắc chủ đạo là đen sau đó chuyển sang tông màu rực rỡ, nhiều gam màu khi Orange xuất hiện cũng thú vị, giúp truyền tải thông điệp tiết mục.

Tiết mục của đội Quân A.P được đánh giá cao về mặt cảm xúc, giọng hát với những quãng cao ấn tượng. Ảnh: NSX.

Ngay sau Ngáo ngơ của team HIEUTHUHAI là một tiết mục mang màu sắc rất khác biệt. Regret do đội Quân A.P thể hiện đẩy được cảm xúc của khán giả lên cao trào từ cách dàn dựng, vũ đạo, đến giọng hát. Đây có lẽ là tiết mục Ali Hoàng Dương được là chính mình nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Nam ca sĩ tỏa sáng với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, trong khi Quang Trung, Quân A.P hay Pháp Kiều đều làm xuất sắc phân đoạn của họ. Khách mời Lâm Bảo Ngọc kết hợp ăn ý, hòa quyện và gây ấn tượng với những nốt cao đẹp, sáng. Sự bè phối nhịp nhàng, đầy cảm xúc đã tạo nên một cái kết đẹp cho tiết mục.

Những mảng màu khác biệt

Team Isaac gặp bất lợi khi biểu diễn sau một tiết mục quá bùng nổ sân khấu của đội Quân A.P. Chưa kể, một ngày trước khi trình diễn, Isaac nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Tiết mục Ngân nga do các anh trai Isaac, Negav, HURRYKNG, Gin Tuấn Kiệt và khách mời Vũ Thảo My thể hiện mang màu sắc hip hop old school, R&B nên khá kén khán giả. Dẫu vậy, đây vẫn là một tiết mục thú vị với màu sắc rất riêng biệt, như Isaac chia sẻ trên sân khấu: “Em không dám nói bài hát này hay nhưng nó khác biệt và đặc biệt”.

Và cũng như đội trưởng Isaac bày tỏ, Negav, HURRYKNG và Gin Tuấn Kiệt vốn không có thế mạnh nhảy nhưng lần này làm tốt những động tác vũ đạo hip hop, vũ điệu đường phố như popping, breakdance... Vốn xuất thân rapper nên một bài đậm chất hip hop như Ngân nga đưa Negav, HURRYKNG về đúng sở trường. Không chỉ flow mà cả lyrics của 2 rapper cũng gây thích thú, đặc biệt những line rap “khịa” Wean Lê, HIEUTHUHAI, Song Luân, Atus của HURRYKNG.

Cụ thể, anh rap: “Anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cùng top 1 / Wean Lê rap hay nghe anh rap cũng sốt ruột / Không có anh thì Hiếu sẽ về lại thứ 2 / Song Luân, Atus thấy cũng bắt đầu bất ổn”.

Tiết mục của team Isaac mang màu sắc hip hop trẻ trung, năng động. Ảnh: NSX.

Mỗi tiết mục của tập 7 mang một phong cách khác biệt với những thể loại âm nhạc không giống nhau. Trong đó, Cứ để anh ta rời đi được cả team Dương Domic viết lời mới mang chất liệu Trung Đông, Latinh. Quyến rũ, bắt tai với câu hát “Cứ để anh ta rời đi” bằng tiếng Ấn Độ gây nghiện là điểm nổi bật của màn trình diễn này.

Đặc biệt, Dương Domic đã tìm hiểu về âm nhạc của Bảo Anh để có thể tạo ra tiết mục hài hòa giữa các anh trai và khách mời. Bởi thế, cả Bảo Anh lẫn các anh trai Dương Domic, Lou Hoàng, Song Luân và Quang Hùng MasterD vẫn có thể thu hút trong từng đoạn diễn solo.

Kết quả bình chọn ở tập này chưa được công bố. Trong tập 8 tuần sau, 2 đội anh trai do Anh Tú và Rhyder dẫn dắt sẽ trình diễn 2 tiết mục còn lại của Live Stage 3. Bên cạnh đó là những dance battle hứa hẹn làm xoay chuyển cục diện Live Stage 3.