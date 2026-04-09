Hansi Flick nổi giận

Huấn luyện viên người Đức không thể giữ được sự điềm tĩnh sau thất bại 0-2 của Barcelona trước Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng 9/4.

Flick không hài lòng với tổ trọng tài.

Flick công khai chỉ trích công tác trọng tài, đặc biệt là VAR, trong một tình huống gây tranh cãi lớn. Tâm điểm của sự bức xúc đến từ pha bóng mà Marc Pubill dùng tay chặn bóng sau đường chuyền của Juan Musso. Theo vị thuyền trưởng của đội chủ nhà, đây rõ ràng là một quả phạt đền, thậm chí xứng đáng với một thẻ đỏ dành cho hậu vệ của Atletico.

Tuy nhiên, trọng tài Istvan Kovacs lại cho rằng Musso chưa đưa bóng vào cuộc và không có lỗi xảy ra, quyết định khiến phía Barcelona phản ứng dữ dội.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Flick không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho biết: “Có rất nhiều tình huống mà VAR có thể can thiệp và đối với tôi, việc VAR không can thiệp trong tình huống đó là điều không thể tin được. Tôi hiểu rằng trọng tài người Đức ở phía trước còn trẻ, nhưng tình huống đó quá rõ ràng".

Cựu thuyền trưởng Bayern đặc biệt chỉ trích vai trò của tổ VAR, nơi có trọng tài đồng hương Christian Dingert: “VAR có tác dụng gì nếu nó không can thiệp vào tình huống đó? Lẽ ra phải là một quả phạt đền và một thẻ vàng thứ hai".

Dù bức xúc, Flick vẫn nhìn nhận tích cực về màn trình diễn của đội bóng: “Chúng tôi tin tưởng vào bản thân và đã chơi rất tốt trong hiệp hai. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng".

Ở trận lượt về, Barca cần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên trên sân khách mới có hy vọng vào bán kết.