Hannibal thách thức La Mã, Scipio viết lại lịch sử

Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, có những cuộc đối đầu không chỉ quyết định vận mệnh của hai quốc gia mà còn định hình cả một thời đại.

Cuộc chạm trán giữa Hannibal Barca và Scipio Africanus chính là một trong những thiên anh hùng ca như vậy, một cuộc đấu trí, đấu lực và đấu cả số phận, diễn ra giữa hai bộ óc quân sự kiệt xuất nhất thế giới cổ đại.

Hai huyền thoại

Vào thế kỷ III trước Công nguyên, Địa Trung Hải là đấu trường khốc liệt giữa hai thế lực hùng mạnh: La Mã và Carthage. Khi Chiến tranh Punic lần thứ hai bùng nổ năm 218 TCN, ít ai ngờ rằng cuộc chiến này sẽ sản sinh ra hai huyền thoại, một người gần như đánh sập La Mã, người còn lại cứu cả nền cộng hòa khỏi bờ vực diệt vong.

Hannibal Barca sinh ra trong lòng thù hận. Ngay từ thuở thiếu thời, dưới sự dẫn dắt của cha mình, tướng Hamilcar Barca, ông đã tuyên thệ sẽ chống lại La Mã đến cùng. Đó không chỉ là lời thề của một đứa trẻ, mà là lời mở đầu cho một trong những hành trình quân sự táo bạo nhất lịch sử. Hannibal lớn lên trong khói lửa chiến tranh, được rèn giũa ở bán đảo Iberia, nơi ông học cách chỉ huy, cách sinh tồn, và quan trọng nhất, cách chiến thắng một kẻ thù mạnh hơn.

Hai cuốn sách tái hiện cuộc đời và tài quân sự kiệt xuất của Hannibal, Scipio. Ảnh: Hằng Nga.

Trong khi đó, tại La Mã, Scipio Africanus trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn khác. Là con trai của một gia đình quý tộc, Scipio được giáo dục bài bản về chính trị và quân sự. Ông không mang trong mình mối thù cá nhân như Hannibal, nhưng lại có một thứ vũ khí khác, tư duy chiến lược lạnh lùng và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Khi chiến tranh nổ ra, Scipio còn rất trẻ, nhưng những biến cố sắp tới sẽ buộc ông phải trưởng thành nhanh hơn bất kỳ ai.

Và rồi, Hannibal đã làm điều không ai dám nghĩ tới.

Thay vì tấn công La Mã bằng đường biển, nơi hải quân La Mã đang chiếm ưu thế, ông quyết định dẫn quân vượt dãy Alps, một rào cản thiên nhiên khắc nghiệt mà ngay cả những đội quân hùng mạnh cũng e dè. Hành trình ấy không chỉ là một cuộc hành quân, mà là cuộc chiến sinh tồn. Băng tuyết, địa hình hiểm trở, các bộ tộc thù địch, tất cả đều chống lại ông. Nhưng Hannibal vẫn tiến lên.

Khi ông xuất hiện ở miền bắc Italy với đội quân còn sót lại, La Mã hoàn toàn bị sốc. Họ không chuẩn bị cho một cuộc xâm lược từ hướng đó. Và Hannibal tận dụng sự bất ngờ ấy một cách triệt để.

Những trận chiến sau đó trở thành ác mộng đối với La Mã. Tại Trebia, ông đánh bại quân La Mã bằng cách dụ họ vào bẫy giữa mùa đông lạnh giá. Tại hồ Trasimene, ông phục kích và tiêu diệt gần như toàn bộ một đạo quân La Mã. Nhưng đỉnh cao của thiên tài quân sự Hannibal chính là trận Cannae.

Tại Cannae, với lực lượng ít hơn, Hannibal đã sử dụng chiến thuật bao vây hai cánh, một kiệt tác quân sự. Ông để quân yếu dần rút lui, kéo quân La Mã tiến sâu vào giữa, trong khi hai cánh mạnh mẽ khép lại như chiếc kìm thép. Kết quả là hàng chục nghìn binh sĩ La Mã bị tiêu diệt trong một ngày, một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử của họ.

Sau Cannae, cánh cửa tiến vào La Mã dường như đã mở. Nhưng Hannibal không tấn công trực tiếp thành phố. Quyết định này vẫn còn gây tranh cãi đến tận ngày nay. Có người cho rằng ông thiếu phương tiện công thành, có người cho rằng ông chờ đợi các đồng minh Italy nổi dậy. Dù lý do là gì, cơ hội vàng đã trôi qua.

Đối đầu trực tiếp

Trong khi Hannibal tiếp tục chiến đấu trên đất Italy, La Mã thay đổi chiến lược. Họ tránh đối đầu trực diện, kéo dài chiến tranh, bào mòn lực lượng đối phương. Và từ trong khủng hoảng ấy, một nhân vật mới nổi lên, Scipio Africanus.

Scipio hiểu rằng để đánh bại Hannibal, ông không thể chỉ đối phó trên đất Ý. Thay vào đó, ông chuyển hướng sang Tây Ban Nha, nguồn cung cấp nhân lực và tài nguyên chính của Carthage. Tại đây, ông giành được những chiến thắng quan trọng, cắt đứt hậu cần của Hannibal.

Nhưng bước đi táo bạo nhất của Scipio là đưa chiến tranh sang chính quê hương Carthage. Khi quân La Mã đổ bộ Bắc Phi, Carthage buộc phải gọi Hannibal trở về. Sau hơn một thập kỷ chinh chiến trên đất Ý, vị tướng huyền thoại trở lại quê hương để đối mặt với đối thủ xứng tầm nhất của mình.

Năm 202 TCN, hai thiên tài cuối cùng cũng đối đầu trực tiếp tại Trận Zama. Đây không chỉ là một trận chiến, đây là cuộc đấu trí. Hannibal vẫn là chiến lược gia lão luyện, nhưng lực lượng của ông không còn như xưa. Scipio, ngược lại, đã học hỏi từ chính đối thủ của mình. Ông hiểu rõ cách Hannibal suy nghĩ, cách ông bố trí quân, cách ông tận dụng địa hình.

Trong trận chiến, Hannibal sử dụng voi chiến, một vũ khí từng khiến La Mã khiếp sợ. Nhưng Scipio đã chuẩn bị. Ông mở các hành lang trong đội hình, cho phép voi chạy qua mà không gây tổn thất lớn. Sau đó, kị binh La Mã và đồng minh Numidia đánh bại kị binh Carthage và quay lại tấn công từ phía sau.

Khi vòng vây khép lại, một hình ảnh gợi nhớ đến chính Cannae, lịch sử như đảo ngược. Lần này, Hannibal là người bị bao vây. Kết cục đã được định đoạt. Hannibal thất bại. Carthage đầu hàng. La Mã trở thành bá chủ Địa Trung Hải.

Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên bất tử không phải chỉ là kết quả, mà là con người. Hannibal được nhớ đến như biểu tượng của sự táo bạo và sáng tạo. Ông dám làm điều không ai dám nghĩ, dám đối đầu với một siêu cường ngay trên lãnh thổ của họ. Chiến thuật của ông, đặc biệt tại Cannae, vẫn được giảng dạy trong các học viện quân sự hiện đại. Ông là minh chứng cho việc trí tuệ có thể bù đắp cho sự yếu thế về lực lượng.

Scipio Africanus, ngược lại, là hiện thân của sự kiên nhẫn và chiến lược dài hạn. Ông không chỉ đánh bại Hannibal, mà còn làm điều đó bằng cách hiểu và vượt qua chính thiên tài của đối phương. Scipio không tìm cách phá hủy Hannibal, ông học từ ông, thích nghi, và cuối cùng chiến thắng. Hai con người, hai phong cách, hai con đường, nhưng cùng hội tụ trong một khoảnh khắc định mệnh tại Zama.

Di sản của họ vượt xa thời đại của mình. Các danh tướng sau này, từ Napoleon đến các nhà chiến lược hiện đại, đều nghiên cứu Hannibal và Scipio như những hình mẫu kinh điển. Một người đại diện cho nghệ thuật tấn công táo bạo, người kia cho chiến lược phòng thủ và phản công hoàn hảo.

Cuộc chiến của họ nhắc nhở rằng lịch sử không chỉ được viết bằng sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ, bản lĩnh và những quyết định trong khoảnh khắc then chốt.

